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Москалькова посетила СИЗО в Грозном

Общество
20 сентября, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что "побеседовала с женщинами, содержащимися в СИЗО в Грозном"

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время поездки по Чечне посетила СИЗО №1 в Грозном.

"Провела прием в СИЗО № 1 УФСИН по Чеченской Республике вместе с Уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиевым", - написала омбудсмен на своей странице в Instagram. Она также добавила, что "побеседовала с женщинами, содержащимися в СИЗО в Грозном".

Провела прием в СИЗО номер 1 УФСИН по Чеченской Республике вместе с Уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиевым.

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official)

19 сентября Москалькова вылетела в Грозный. Уполномоченный пояснила, что давно планировала поездку в Чечню, чтобы "поработать с обращениями граждан непосредственно на месте и определить систему координации с уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике".

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Персоны
Москалькова, Татьяна Николаевна
Страны
Россия
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