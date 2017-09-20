Москалькова посетила СИЗО в Грозном

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время поездки по Чечне посетила СИЗО №1 в Грозном.

"Провела прием в СИЗО № 1 УФСИН по Чеченской Республике вместе с Уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиевым", - написала омбудсмен на своей странице в Instagram. Она также добавила, что "побеседовала с женщинами, содержащимися в СИЗО в Грозном".

Провела прием в СИЗО номер 1 УФСИН по Чеченской Республике вместе с Уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиевым. Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) Сен 20 2017 в 2:49 PDT

19 сентября Москалькова вылетела в Грозный. Уполномоченный пояснила, что давно планировала поездку в Чечню, чтобы "поработать с обращениями граждан непосредственно на месте и определить систему координации с уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике".