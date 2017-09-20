Лавров выразил соболезнования народу Мексики в связи с мощным землетрясением

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в среду на заседании Совета Безопасности ООН по миротворчеству, выразил соболезнования народу и правительству Мексики в связи многочисленными жертвами и разрушениями в результате произошедшего накануне мощного землетрясения на юго-востоке страны.

"Прежде всего хотел бы выразить соболезнования народу и правительству Мексики в связи с человеческими жертвами и разрушениями, которые произошли в результате мощных землетрясений", - заявил российский министр в начале своего выступления.

Согласно данным Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составила 7,1. Эпицентр подземных толчков находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы Мексики. Очаг землетрясения залегал на глубине 57 км. После землетрясения было зафиксировано более 10 повторных толчков. Как сообщил национальный координатор сил гражданской обороны Мексики Луис Фелипе Пуэнте, согласно последним данным, 225 человек стали жертвами землетрясения.

Департамент Ситуационно-кризисного центра МИД РФ ранее сообщил, что граждане России, по предварительным данным, не пострадали.