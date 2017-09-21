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Facebook направила $1 млн в помощь пострадавшим от землетрясения в Мексике

Общество
21 сентября, 12:34 UTC+3 ТАСС

Компания также сотрудничает с Детским фондом ООН, чтобы сделать бесплатными все пожертвования, направляемые в организацию с помощью соцсети

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Основатель Facebook Марк Цукерберг

Основатель Facebook Марк Цукерберг

© AP Photo/Ben Margot

ТАСС, 21 сентября. Социальная сеть Facebook перечислила $1 млн мексиканскому отделению Международного Комитета Красного Креста для оказания помощи пострадавшим от мощного землетрясения в Мексике. Об этом на своей страничке в соцсети сообщил в четверг один из основателей компании Марк Цукерберг.

"Мои мысли с теми, кто пострадал от землетрясения в Мексике, - написал он. - Facebook направляет $1 млн мексиканскому отделению Красного Креста, чтобы поддержать усилия по оказанию помощи пострадавшим. Мы также сотрудничаем с ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в том, чтобы сделать бесплатными все пожертвования, направляемые в эту организацию на помощь Мексике с помощью нашей соцсети".

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Его эпицентр находился в 12 км к юго- востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от Мехико. Очаг залегал на глубине 57 км. После землетрясения было зафиксировано более 10 повторных толчков. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали по меньшей мере 230 человек.

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