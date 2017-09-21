В Думе считают беспорядки у ТЦ "Москва" поводом для серьезного обсуждения проблем миграции

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Беспорядки возле торгово-ярмарочного комплекса "Москва" на юго-востоке столицы являются поводом для возобновления серьезной дискуссии по проблемам миграции. Такое мнение высказал журналистам первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Михаил Старшинов.

Накануне вечером охранники торгового центра избили работавшего там гражданина Таджикистана. Он был госпитализирован с ушибами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. По данным источника ТАСС, за него вступились другие работники и устроили конфликт с охраной ТЦ. В четверг возле "Москвы" вновь собрались около 200 человек.

"К сожалению, только после таких случаев мы возвращаемся к попыткам обсудить столь важную тему, как миграция, - сказал Старшинов. - Потому что, когда ничего не происходит, приходится констатировать, что серьезной дискуссии по этой теме нет, как нет четкой и продуманной стратегии в отношении миграционных процессов". "Кто за все это отвечает, тоже непонятно", - отметил он.

"А тема эта крайне серьезная", - подчеркнул парламентарий. По его словам, сплошь и рядом деятельность, связанная с привлечением трудовых мигрантов, пронизана коррупцией. "Приходится признать, что на сегодняшний день слова "миграция" и "коррупция" фактически стали синонимами. И, конечно, с нелегальных миграционных потоков кормятся преступники всех мастей", - полагает политик.

"Зачастую нам рассказывают по телевидению о том, как плохо обстоят дела с мигрантами в Европе, но и у нас ситуация в этой сфере не намного лучше", - считает Старшинов. "По-прежнему никто не может сказать, какое количество приезжих находится в нашей стране нелегально, а я думаю, что эти цифры просто астрономические", - сказал он. "Все это следствие, мягко говоря, странных расчетов на то, что мы будем сюда всех пускать, а они за это будут с нами дружить. Это ошибка, и политика целого ряда стран постсоветского пространства тому яркое подтверждение", - подчеркнул депутат.

Он сообщил, что уже в пятницу планирует предложить своим коллегам "обсудить ситуацию в сфере миграции на площадке комитета" по делам национальностей. "Повторюсь, это огромная проблема, и она усугубляется день ото дня. Сегодня они пошли штурмовать здание больницы, а если завтра, когда им что-то не понравится, они двинутся к Петровке, 38, что тогда?" - задался вопросом парламентарий.