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Возбуждено дело по статье "Хулиганство" после конфликта около ТЦ "Москва"

Происшествия
21 сентября, 12:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

В отделения полиции было доставлено более 90 человек

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Хулиганство" возбуждено после конфликта около ТЦ "Москва". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

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"Сотрудниками полиции накануне вечером была пресечена попытка группового нарушения общественного порядка около торгового центра на Тихорецком бульваре. В территориальные отделы полиции доставлено более 90 человек", - сообщили в ведомстве. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство" (ст. 213 УК РФ).

В настоящее время столичной полицией проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие указанных преступлений и установление лиц, их совершивших.

Накануне вечером охранники торгового центра избили работавшего там гражданина Таджикистана. После этого пострадавший был доставлен в больницу с ушибами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. По данным источника, за него вступились другие работники магазина и устроили конфликт с охраной ТЦ. По данным источника, в конфликте участвовали около 250 человек.

По словам источника, кроме избитого охранниками гражданина Таджикистана в больницы были доставлены еще трое участников конфликта с различными ушибами, ссадинами и закрытой черепно-мозговой травмой.

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