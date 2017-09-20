Источник: причиной конфликта у ТЦ "Москва" стал избитый охранниками мигрант

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Конфликт в торговом центре "Москва" на юго-востоке столицы возник после того, как его охрана избила гражданина Таджикистана, за которого вступились другие работники магазина, сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Охранники торгового центра побили гражданина Таджикистана, работавшего там, после чего пострадавший был доставлен в больницу. За него вступились другие работники магазина и устроили конфликт с охраной ТЦ", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что сотрудники полиции пресекли попытку бытового конфликта между сотрудниками охранного предприятия и работниками торговой организации на Тихорецком бульваре, дом 1. "Участники конфликта задержаны и доставлены в отдел полиции", - добавили в ГУ МВД. По данному факту проводится проверка.