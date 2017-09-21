Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Задержаны около 250 участников конфликта у ТЦ "Москва"

Происшествия
21 сентября, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

В результате инцидента четверо граждан госпитализированы с различными ушибами, ссадинами и черепно-мозговыми травмами

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали около 250 мигрантов, участвовавших в бытовом конфликте около торгового центра "Москва" на юго-востоке столицы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Около ТЦ "Москва" были обнаружены около 250 человек азиатской внешности, которые хотели встретиться с руководством торгово-ярмарочного комплекса. Сотрудниками полиции для предотвращения возможных массовых беспорядков они были задержаны и доставлены в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.

Источник сообщил, что охранники торгового центра избили работавшего там гражданина Таджикистана. После этого пострадавший был доставлен в больницу с ушибами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. "За него вступились другие работники магазина и устроили конфликт с охраной ТЦ", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, кроме избитого охранниками гражданина Таджикистана в больницы были доставлены еще трое участников конфликта с различными ушибами, ссадинами и закрытой ЧМТ.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что сотрудники полиции пресекли попытку бытового конфликта между сотрудниками охранного предприятия и работниками торговой организации на Тихорецком бульваре, дом 1. По данному факту проводится проверка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Фото
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Николая Караченцова перевели в реанимацию
2
Москва заявила Вашингтону о недопустимости обстрелов спецназа РФ боевиками оппозиции в САР
3
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
4
Украина выплатила РФ £1,16 млн судебных издержек по иску о долге в $3 млрд
5
Совместная следственная группа подписала соглашение по MH17
6
Меланья Трамп стала объектом насмешек в соцсетях за выбор наряда для речи в Нью-Йорке
7
СМИ: Меланья Трамп дала Хорватии сутки на то, чтобы убрать из Загреба билборды с ее фото
Темы дня
Новости партнеров
Реклама