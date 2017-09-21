Задержаны около 250 участников конфликта у ТЦ "Москва"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали около 250 мигрантов, участвовавших в бытовом конфликте около торгового центра "Москва" на юго-востоке столицы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Около ТЦ "Москва" были обнаружены около 250 человек азиатской внешности, которые хотели встретиться с руководством торгово-ярмарочного комплекса. Сотрудниками полиции для предотвращения возможных массовых беспорядков они были задержаны и доставлены в отдел полиции", - сказал собеседник агентства.

Источник сообщил, что охранники торгового центра избили работавшего там гражданина Таджикистана. После этого пострадавший был доставлен в больницу с ушибами, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. "За него вступились другие работники магазина и устроили конфликт с охраной ТЦ", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, кроме избитого охранниками гражданина Таджикистана в больницы были доставлены еще трое участников конфликта с различными ушибами, ссадинами и закрытой ЧМТ.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что сотрудники полиции пресекли попытку бытового конфликта между сотрудниками охранного предприятия и работниками торговой организации на Тихорецком бульваре, дом 1. По данному факту проводится проверка.