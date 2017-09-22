Велосипед не роскошь: россиянам нужны велодорожки и новая ментальность для отказа от авто

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Жители разных регионов России присоединились в пятницу к акции "На работу на велосипеде", которая проходит в рамках Всемирного дня без автомобиля, и отказались на один день от езды на машине. Среди пересевших на велосипед - губернаторы, чиновники, депутаты Госдумы и другие жители российских городов, передают корреспонденты ТАСС из разных регионов страны.

Многие участники акции заявляют, что жители России готовы массово пересесть на велосипеды, однако опрошенные агентством эксперты утверждают, что для велосипедного бума пока не хватает велодорожек, а участникам дорожного движения недостает уважения к тем, кто уже пересел на велосипеды. Хотя, отмечают они, положительные изменения в поведении на дорогах уже заметны.

К велосипедистам стали относиться терпимее

Как передают корреспонденты ТАСС, в пятницу добирались на работу на велосипедах сотрудники регионального министерства природных ресурсов и экологии в Саратове, сотрудники мэрии и специалисты городского комитета по транспорту в Казани, администрация губернатора и члены правительства в Екатеринбурге, глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев и вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

Работникам Григорьевского территориального отдела администрации Соль-Илецкого городского округа в Оренбургской области поддержать акцию было проще - они давно пересели на велотранспорт. "Мы постоянно ездим на велосипедах, так удобнее передвигаться по селам - территориальный отдел объединяет пять сел, и это здоровый образ жизни", - рассказал старший инспектор отдела Андрей Каширин.

Руководитель екатеринбургской ассоциации "Вело-город" Константин Мочалов отмечает тенденцию к вовлечению в велодвижение даже в тех регионах, где погода позволяет ездить на велосипеде от нескольких недель до месяца.

"В Екатеринбурге удалось добиться закладывания велодорожки при проведении капитального ремонта дороги, а также при строительстве новых дорог в городе. Но есть до сих пор минусы: не развиваются велопешеходные дорожки. Мы в 2013 году измеряли места, где можно было организовать подобные дорожки, таких мест много, но этим вообще не занимаются", - сказал он корреспонденту ТАСС.

Мочалов считает, что в настоящее время необходимо сосредоточиться на разработке стандарта для строительства велодорожек. "Есть какие-то условные ГОСТы, но как такового стандарта нет. Например, если велодорожка предполагает двустороннее движение, то надо минимум полтора-два метра, если одностороннее - дорожку на 70 см. На пешеходных переходах нужны нормальные светофоры для велосипедистов и дорожки, чтобы двигался нормально, также надо контролировать строителей на уровне здравого смысла, чтобы не перегораживали забором и пандусами велодорожки", - говорит он.

По словам Мочалова, в больших городах уже активно развивается велокультура. "Велосипедисты чаще стали соблюдать правила дорожного движения, спешиваться на пешеходных переходах. На велосипедах ездит, в конце концов, много людей, которые сегодня являются велосипедистом, завтра автомобилистом, послезавтра пешеходом, и они, применяя на себе одежду велосипедиста, становятся более терпимыми", - сказал он.

Без автомобиля, но и без велосипеда

Отказались в пятницу от автомобилей и в столице Ненецкого автономного округа Нарьян-Маре. Регулярно ездить на велосипеде здесь не позволяет погода, и власти нашли ему альтернативу, отдав предпочтение пешим прогулкам.

"День без автомобиля - хорошая идея, но с поправкой на погодные условия Крайнего Севера. Сам на работу хожу пешком, так как живу неподалеку, но с учетом наших штормов и снегопадов не готов агитировать нарьянмарцев за отказ от автомобиля в пользу велосипеда. Тем не менее, акция - это ведь повод задуматься как о проблеме выбросов выхлопных газов, так и поддержании собственной физической формы", - сказал ТАСС губернатор региона Игорь Кошин.

По его словам, при кабинетной работе последнее просто необходимо. "Я, например, регулярно плаваю и играю в футбол, а недавно стал носить трекер, которые отслеживает личные результаты вплоть до количества шагов. Пока средний результат в сутки - около 7,5 тыс. шагов. Немного, поэтому наверстываю на спорте", - говорит губернатор.

Законодательство на стороне велосипедистов

Отказаться от автомобиля в пятницу смогли не все. Например, заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько приехал на работу на машине. "Мой дом находится далеко от места работы, а Москва достаточно большой город, поэтому придется все равно на автомобиле ездить", - сказал Бидонько корреспонденту ТАСС.

Он отметил, что действующее законодательство позволяет развивать велодвижение в регионах.

"Я думаю, тут вопрос не в законодательстве. Я уверен, что сегодня, если есть желание, это все можно делать. О каких-то препонах я, честно говоря, не слышал, никто никогда не обращался, что вот хотим построить велодорожку и не можем, потому что законодательство не позволяет", - сказал он, призвав обращаться к нему с такими проблемами и заверив, что готов в случае необходимости предлагать новые законодательные инициативы, касающиеся велосипедистов.

С его мнением согласен и член екатеринбургского адвокатского бюро "Пучков и Партнеры" Кирилл Куватов. В беседе с корреспондентом ТАСС он отметил, что действующее законодательство в области дорожного движения довольно подробно регулирует вопросы, касающиеся велосипедистов. "В частности, правила дорожного движения предусматривают понятия "велосипед", "велосипедист", "велосипедная дорожка", отграничение велосипедиста от пешехода, разграничение зон возможного движения велосипедистов", - говорит адвокат.

По его словам, правила дорожного движения, как и любой другой нормативный акт, сталкивается с проблемами его применения в обыденной жизни. "С каждым годом количество владельцев велосипедов возрастает. Однако велосипедное движение развивается быстрее, чем сама велоинфраструктура. Количество велосипедных дорожек крайне мало, в связи с чем велосипедистам приходится ездить либо по тротуарам, тем самым мешая пешеходам, либо по загруженным автомобильным дорогам, подвергая себя риску стать участником ДТП", - сказал Куватов.

Он отметил, что в некоторых странах велосипедисты в обязательном порядке сдают экзамен на правила дорожного движения и получают соответствующие велосипедные права. "В нашей стране указанная практика, к сожалению, не нашла применения. Следовательно, уровень адаптации нормативного регулирования вопросов велосипедного движения в значительной мере зависит от развития велоинфраструктуры и уровня правосознания самих велосипедистов", - считает адвокат.

Предыстория Дня без автомобиля

Всемирный день без автомобиля впервые прошел в 1973 году в Швейцарии - власти страны в связи с топливным кризисом призвали граждан отказаться от машин на четыре дня. Спонтанные отказы от использования личных автомобилей продолжались в разных странах Европы на протяжении последующих двух с половиной десятков лет, а в 1997 году первую общенациональную акцию провела Великобритания, годом позже - Франция. В 2000 году Еврокомиссия призвала весь Евросоюз ежегодно проводить подобную акцию, но уже в течение недели - с 16 по 22 сентября.