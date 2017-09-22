График расселения первых домов по реновации будет готов к концу октября

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Первый график расселения домов, которые попали в список реновации, будет готов к концу октября 2017 года. Об этом говорится в материалах департамента строительства Москвы.

"До конца октября [2017 года] <...> будет готов график отселения и сноса домов по первоочередным кварталам реновации", - отмечается в документах департамента.

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Как уточнил глава департамента Андрей Бочкарев, вместе с этим перечнем в ближайший месяц появится и список первоочередных кварталов для проектирования и строительства в течение 2017-2019 годов "стартовых" многоквартирных домов, которые обеспечат "волновое" переселение граждан. Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин также сообщал, что точный список стартовых площадок будет утвержден до 1 октября 2017 года.

Сейчас для первоочередного переселения жителей в Москве уже имеется 13 законченных объектов, пояснили в структуре правительства Москвы. Это жилые дома, которые были построены ранее по другим программам, не относящимся к утвержденной новой программе реновации, но они будут "переадаптированы" для нее. Еще порядка 25 объектов планируется к вводу в эксплуатацию до конца 2017 года.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на слова Бочкарева, строительство, а точнее "адаптация" (доведение параметров строения до стандартов реновации - прим. ТАСС) первых домов в рамках программы начнется до конца 2017 года. Основная волна возведения домов с "нуля" под требования стандартов реновации пойдет с лета 2018 года.

В департаменте добавили, что в построенных домах уже подготовлены для показа так называемые "шоу-румы": 1-, 2-, и 3-х комнатные квартиры-образцы, сделанные по стандартам реновации, в разных округах столицы. В настоящее время разрабатывается график посещения этих объектов для жителей Москвы.

О программе реновации

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром 1 августа, вошло 5144 дома, большинство из которых пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Общая площадь домов, которые подлежат реновации, - порядка 16 млн кв. метров. В них проживает около 1 млн москвичей (350 тыс. квартир - прим. ТАСС).

В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. 8 августа мэр столицы Сергей Собянин утвердил "Фонд реновации", который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком.

Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица.