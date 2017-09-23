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Во Владивостоке отметят День тигра

Общество
23 сентября, 0:23 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 23, сентября. /ТАСС

Программа праздничных мероприятий рассчитана на два. Будет открыт памятник сотрудникам охотнадзора, пройдут международный марафон и традиционное карнавальное шествие, которое покажут в прямом эфире

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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Традиционный экологический праздник День тигра, посвященный охране редких обитателей Уссурийской тайги, отметят во Владивостоке. В этом году программа рассчитана на два дня. На эти дни запланированы открытие памятника сотрудникам охотнадзора, международный марафон и традиционное карнавальное шествие, которое в этом году покажут в прямом эфире, рассказала ТАСС пресс-секретарь Дальневосточного филиала АНО "Центр "Амурский тигр" Альбина Кабалик.

"23 и 24 сентября 2017 года в Приморье в восемнадцатый раз отметят День тигра. В субботу в Уссурийске откроют памятник защитникам природы, а во Владивостоке наградят защитников природы. В воскресенье в городе состоится традиционный карнавал, Госохотнадзору передадут новую технику для борьбы с браконьерами, а вечером на Центральной площади пройдет концерт", - рассказала представитель экологической организации.

Бег в защиту редких кошек и открытие памятника

День тигра в субботу откроется международным марафоном "Мосты Владивостока". Предполагается, что в нем примут участие более двух тысяч участников из 17 стран, рассказали в департаменте физической культуры и спорта администрации Приморского края.

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День тигра в России. Досье

В этом году участники могут выбрать один из трех маршрутов: 5, 21,1 или 42,2 километра. Также организаторы предусмотрели отдельную дистанцию для детей протяженностью в 1 км. "В этом году маршрут забега пролегает по живописным местам острова Русский, мостам - Русский и Золотой, и закончится на площади Борцам за власть Советов", - сообщили в департаменте.

Пока во Владивостоке будет проходить марафон, в 100 км от столицы Приморья - в Уссурийске - состоится церемония открытия памятника сотрудникам Госохотнадзора. Скульптура изображает сотрудника охотнадзора, присевшего на бревно с маленьким тигренком на руках.

В церемонии открытия примут участие помощник президента РФ - начальник Контрольного управления президента Российской Федерации Константин Чуйченко, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, режиссер-документалист Сергей Ястржембский и сотрудники охотнадзора Приморского края.

Завершится первый день празднования торжественным собранием, которое пройдет на Приморской сцене Мариинского театра. Здесь состоится вручение благодарностей и почетных грамот президента России, грамот Русского географического общества и наград Центра "Амурский тигр" за вклад в дело сохранения уникальной природы Дальнего Востока. После награждения зрителям покажут балет "Кармен-сюита" и фильм-расследование "Тигры и люди".

Карнавальное шествие и прямая трансляция

24 сентября состоится кульминация праздника - традиционное карнавальное шествие по центральным улицам Владивостока. В нем, по предварительным оценкам, примут участие около 10 тыс. человек - детские творческие студии, делегации школ со всего Приморского края, сотрудники природоохранных организаций и особо охраняемых территорий.

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Амурский тигр в России

Откроет шествие специализированная техника, передаваемая Центром "Амурский тигр" службе охотничьего надзора Приморского края. Это 10 автомобилей и 5 квадроциклов.

После шествия праздник продолжиться на центральной площади города, где пройдут выступления творческих коллективов Приморья и различные викторины на темы экологии и охраны редких видов. Завершится праздник концертом, на котором выступят группы STARCARDIGAN, "Листья Травы" и "Би-2".

"Главное событие праздника - воскресное карнавальное шествие по Океанскому проспекту, а также вечерний концерт впервые покажут в прямом эфире в формате 360",- рассказала Кабалик. Трансляция будет доступна в социальных сетях.

День тигра

Идею Дня тигра 18 лет назад предложил приморский писатель и охотовед Владимир Тройнин. С 2000 года благодаря сотрудничеству общественных природоохранных организаций (фонда "Феникс", Всемирного фонда дикой природы, Общества сохранения диких животных, Международного фонда защиты животных и других) этот праздник стал ежегодным. Цель праздника - привлечение внимания общественности к проблеме сохранения дикой природы, в том числе амурского тигра.

Амурский тигр - геральдический символ Владивостока. Представителей этого подвида тигров в дикой природе, по оценкам ученых, осталось около 540-550 особей. 90% из них обитают на территории Приморского и Хабаровского краев.

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