Глава минздрава США не будет летать чартерами до конца проверки по растрате госсредств

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения и социальных служб США Томас Прайс не станет пользоваться чартерными авиарейсами даже в служебных целях до завершения внутриведомственного расследования по поводу приемлемости оплаты таких поездок за бюджетные средства. Такое обещание Прайс дал в субботу в эфире телеканала Fox News.

"Я полагаю, что чартерных перелетов больше не будет, пока разбирательство не завершится, - подчеркнул министр. - Я считаю, что такой шаг является подобающим, учитывая высказанные претензии".

Глава министерства, однако, настаивает на том, что его поездки носили исключительно служебный характер, поэтому он был вправе проводить их по статье бюджетных расходов. "Мы слышали критику и обеспокоенность. Мы воспринимаем это очень серьезно и близко к сердцу", - сказал Прайс.

По его словам, проверкой данное дело не ограничится. "Требуется также определить, нужно ли внести какие-либо изменения или осуществить реформы. Если это так, то мы этими реформами займемся", - заверил он.

В пятницу генеральный инспектор минздрава Дэниел Левинсон начал расследование по делу о возможном использовании главой ведомства частных чартерных самолетов за счет бюджетных средств. Поводом для проверки послужила публикация газеты Politico, в которой утверждалось, что министр 24 раза воспользовался частными самолетами для полетов по США. Расходы федерального бюджета составили около $300 тысяч.

В среду Демократическая партия направила Левинсону просьбу провести проверку с целью выяснить, нарушил ли министр федеральный закон, обязывающий должностных лиц приобретать самые дешевые авиабилеты из всех доступных. Пресс-секретарь главы ведомства Шармейн Ист сообщила в пятницу, что ее шеф был вынужден воспользоваться чартерами из-за цейтнота.