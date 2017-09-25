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В Кремле мониторят основные Telegram-каналы, но не переоценивают их качество

Общество
25 сентября, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Пресс-секретарь российского президента отметил, что абстрагироваться от существования таких источников информации нельзя

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Кремль отслеживает публикации в наиболее известных общественно-политических каналах мессенджера Telegram, однако скептически относится к качеству информации в подобных источниках. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, вряд ли такой источник информации можно отнести к традиционным СМИ. "Наверное, не следует преувеличивать содержательное качество [таких] ресурсов, но, в то же время, нельзя абстрагироваться от их существования. Мы, например, в Кремле мониторим содержание основных этих каналов, хотя их очень много и, безусловно, не все представляют собой качественные ресурсы", - сказал Песков.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что пресс-службы многих министерств и госкомпаний стали включать в официальные мониторинги СМИ для своих руководителей общественно-политические каналы мессенджера Telegram.

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Песков, Дмитрий Сергеевич
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Россия
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