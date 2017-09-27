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Рейс "ВИМ-Авиа" из Москвы в Благовещенск отложен на 12 часов

Общество
27 сентября, 6:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Ожидается, что рейс прибудет в Амурскую область в 20:30 вместо 08:00 по местному времени

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Прибытие рейса авиакомпании "ВИМ-Авиа" из Москвы в Благовещенск отложено на 12,5 часа, сообщили ТАСС в среду в аэропорту Благовещенска.

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"Ориентировочное время прибытия рейса НН-181 в аэропорт Благовещенска - 20:30 местного времени. При этом первоначально он должен был прибыть в 08:00 местного времени (02:00 мск). Соответственно отложен и вылет обратного рейса НН-182 из Благовещенска в Москву: с 10:00 местного времени (06:00 мск) он перенесен на 21:50 (17:50 мск)", - сказали в справочной службе аэропорта.

Ранее сообщалось, что власти Приамурья договорились с перевозчиком о том, что авиакомпания выполнит рейсы между Благовещенском и Москвой, запланированные на два ближайших дня.

Власти Амурской области рассчитывают, что авиакомпания "Икар" с 6 октября вдвое увеличит число рейсов между Благовещенском и Москвой, восполнив пробелы вызванные перебоями в работе "ВИМ-Авиа". По словам главы областного минтранса Андрея Тягло, региональные власти также ведут переговоры с компанией "Уральские авиалинии" и будут добиваться, чтобы полеты между Благовещенском и Москвой выполнялись во все дни недели. Губернатор Александр Козлов добавил, что переговоры также намечены с авиакомпаниями UTair и "Россия".

Как сообщалось ранее, "ВИМ-Авиа" - десятая по величине авиакомпания России - стоит на грани приостановки перевозок. Источник, близкий к руководству перевозчика, заявил ТАСС, что задолженность "ВИМ-Авиа" перед аэропортами РФ превышает 660 млн рублей, из них 573,5 млн приходится на Домодедово.

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