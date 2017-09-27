Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патриарх Кирилл призвал молодых людей не становиться рабами разрушительных идей

Общество
27 сентября, 13:59 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 27, сентября. /ТАСС

Предстоятель РПЦ напомнил, что в этом году в России вспоминают события столетней давности - Октябрьскую революцию 2017 года, "переворота, круто изменившего жизнь страны"

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТРАХАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем обращении к верующим в Астрахани в честь праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня призвал представителей нынешнего поколения не становиться "рабами разрушительных идей".

В своей речи предстоятель РПЦ напомнил, что в этом году в России вспоминают события столетней давности - Октябрьскую революцию 2017 года, "переворота, круто изменившего жизнь страны".

"Мы вспоминаем мучеников, исповедников, которые пошли против этого течения, стремительного и разрушительного. Мы вспоминаем их подвиг и их крестоношение. Они ушли из этой жизни, сохранив свою свободу и не став рабами. Вот и нынешнее поколение не должно стать рабами никаких идей, которые разрушают Крест Христов и незыблемый, от Бога данный критерий различения добра и зла", - сказал патриарх в Успенском кафедральном соборе Астраханского Кремля.

В среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел божественную литургию в честь праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в одном из старейших храмов России - Успенском кафедральном соборе Астраханского Кремля. На богослужение пришли несколько тысяч верующих, которые приехали из самых дальних районов области. Для тех, кто не смог попасть внутрь храма, установили большой экран на территории кремля, на нем шла прямая трансляция.

Первосвятительский визит патриарха Кирилла в Астраханскую область проходит с 26 по 27 сентября в рамках празднования 300-летия Астраханской губернии. В ходе визита предстоятель Русской православной церкви посетил ряд действующих и строящихся храмов Астраханской митрополии. В частности, освятил крест колокольни строящегося собора Живоначальной Троицы, а также место под строительство будущего храма святителя Николая Чудотворца на территории Каспийского института морского и речного транспорта. В среду глава РПЦ побывает также в храме Донской иконы Божией Матери на территории кадетского корпуса имени атамана И. Бирюкова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кирилл (патриарх)
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
2
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь России
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Дагестана заявил, что собирается подать в отставку
2
ФСБ планирует построить заграждение на границе Крыма с Украиной
3
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию
4
Рябков: у РФ есть встречные претензии к США по Договору по открытому небу
5
Ресторатор Новиков опроверг информацию о том, что его избили в заведении Fаrш
6
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
7
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
Темы дня
Новости партнеров
Реклама