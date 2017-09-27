Патриарх Кирилл призвал молодых людей не становиться рабами разрушительных идей

АСТРАХАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем обращении к верующим в Астрахани в честь праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня призвал представителей нынешнего поколения не становиться "рабами разрушительных идей".

В своей речи предстоятель РПЦ напомнил, что в этом году в России вспоминают события столетней давности - Октябрьскую революцию 2017 года, "переворота, круто изменившего жизнь страны".

"Мы вспоминаем мучеников, исповедников, которые пошли против этого течения, стремительного и разрушительного. Мы вспоминаем их подвиг и их крестоношение. Они ушли из этой жизни, сохранив свою свободу и не став рабами. Вот и нынешнее поколение не должно стать рабами никаких идей, которые разрушают Крест Христов и незыблемый, от Бога данный критерий различения добра и зла", - сказал патриарх в Успенском кафедральном соборе Астраханского Кремля.

В среду патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел божественную литургию в честь праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в одном из старейших храмов России - Успенском кафедральном соборе Астраханского Кремля. На богослужение пришли несколько тысяч верующих, которые приехали из самых дальних районов области. Для тех, кто не смог попасть внутрь храма, установили большой экран на территории кремля, на нем шла прямая трансляция.

Первосвятительский визит патриарха Кирилла в Астраханскую область проходит с 26 по 27 сентября в рамках празднования 300-летия Астраханской губернии. В ходе визита предстоятель Русской православной церкви посетил ряд действующих и строящихся храмов Астраханской митрополии. В частности, освятил крест колокольни строящегося собора Живоначальной Троицы, а также место под строительство будущего храма святителя Николая Чудотворца на территории Каспийского института морского и речного транспорта. В среду глава РПЦ побывает также в храме Донской иконы Божией Матери на территории кадетского корпуса имени атамана И. Бирюкова.