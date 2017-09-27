Алексеева сообщила о планах по созыву всероссийского съезда правозащитников

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Московской хельсинкской группы, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Людмила Алексеева сообщила о планах правозащитного сообщества созвать до конца года всероссийский съезд правозащитников.

"Сегодня состоялось заседание правозащитного Совета России (постоянно действующий "круглый стол", в состав которого входят ряд известных правозащитников) на котором обсуждался вопрос о созыве всероссийского съезда правозащитников. Я считаю, что съезд нужен, его нужно созвать до конца года", - сказала она ТАСС. По ее словам, в ближайшее время правозащитный Совет будет готовить обращение к правозащитникам с призывом провести такой форум.

"Некоторые предлагали провести чрезвычайный съезд, но я считаю, что нужен обычный", - добавила Алексеева.

Идею форума правозащитников поддерживает глава СПЧ Михаил Федотов. "Идея правильная, хорошая, но, думаю, что реализовать ее лучше в рамках Общероссийского гражданского форума, который организует Комитет гражданских инициатив под председательством Алексея Кудрина", - сказал председатель СПЧ ТАСС. "Проведение отдельного съезда станет распылением сил и средств. У нас есть правозащитники и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и на Северном Кавказе, по всей стране, а проезд стоит денег", - отметил Федотов. По его мнению, в рамках предстоящего Общероссийского гражданского форума можно провести специальную правозащитную секцию, заседание, круглый стол. "Это было бы оптимальным решением", - заключил он.

Очередной Общероссийский гражданский форум откроется 25 ноября в Москве. Как сообщается на его официальном сайте, "он будет посвящен будущему России и российских регионов".