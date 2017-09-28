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Больше 300 тонн международной гуманитарной помощи получили жители Сирии за сутки

Общество
28 сентября, 10:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Также были подписаны два соглашения о присоединении сирийских населенных пунктов к перемирию

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Больше 300 тонн продуктов питания, медикаментов и хозяйственных принадлежностей переданы за сутки жителям Сирии в рамках двух международных гуманитарных акций в провинциях Дераа и Дейр-эз-Зор, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

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Жителям населенного пункта Эт-Тайиба провинции Дераа выданы 126 тонн гуманитарной помощи, а населению города Дейр-эз-Зор - 192 тонны.

Также за сутки российские наблюдатели зафиксировали 11 нарушений режима прекращения боевых действий в провинциях Хомс и Дамаск, турецкие специалисты установили четыре случая стрельбы в провинциях Идлиб, Хомс и Дамаск. При этом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной. Большинство случаев стрельбы установлены в районах, подконтрольных боевикам запрещенных в России группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

За сутки были подписаны два соглашения о присоединении сирийских населенных пунктов к перемирию. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2237.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. В середине сентября страны-гаранты объявили о работе всех зон. К трем из них, которые уже функционировали в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс, добавилась четвертая зона, куда входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

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