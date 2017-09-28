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Гидрометцентр: снега в Москве в ближайшие дни не ожидается

Общество
28 сентября, 19:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

В пятницу и выходные дни возможен небольшой дождь

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Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Метеоусловий для выпадения снега в Москве в ближайшие дни нет. Об этом ТАСС сообщил в четверг директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшие ночи возможны осадки, но в виде небольшого дождя.

"В ночь на пятницу местами ожидается небольшой дождь, 4-6 градусов, по области - до 1 градуса тепла. В субботу местами также небольшой дождь, в Москве - 5-7 градусов. Осадки небольшие, снега не ожидается. Погода антициклональная, облака неплотные и осадки совсем небольшие", - сказал Вильфанд.

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По его словам, с точки зрения метеорологов ситуация совсем не интересная. "Если бы речь шла об установлении временного снежного покрова, если бы снег выпал и продержался хотя бы несколько часов, тогда бы мы об этом обязательно бы предупредили. А тут, даже если предположим, что ночью появится одна-две снежинки, их даже никто не заметит. Условий для снега не видно", - отметил метеоролог.

Он также уточнил, что в ночь на воскресенье ожидаются легкие заморозки до минус 2-3 градусов, причем не только в области, но и в Москве. "Но в воскресенье, в понедельник и во вторник осадков вообще не ожидается. Поэтому снег сейчас совершенно неактуальная тема. Не вижу никаких поводов, чтобы говорить о снеге", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что октябрь в Москве начнется с прохладной, но сухой погоды. "Будут еще повышения температуры в октябре, но начнется этот месяц с прохладной погоды - на 2 градуса ниже нормы и без осадков", - сказал Вильфанд.

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