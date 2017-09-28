Морозные выходные: холода придут на смену теплу в регионы РФ в последние дни сентября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Конец сентября, по прогнозам синоптиков, в большинстве регионов России будет прохладным. Так, с 29 сентября по 1 октября температура воздуха понизится на юге России, в Сибири, в Центральной России и на Урале.

Шторм в Крыму

По данным дежурного синоптика Крымского гидрометцентра, на полуострове до 29 сентября действует штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра до 27 м/с. Приостановлена работа Керченской паромной переправы - единственной транспортной артерии, связывающей Крымский полуостров с материковой Россией. В ближайшие сутки на полуострове ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью прогреется до 9 градусов тепла, днем - до 15 градусов.

"В настоящее время на переправе скопилось более 2 тыс. автомобилей, в том числе легковых, грузовых и пассажирских автобусов. Улучшения погодных условий в Керченском проливе не стоит ожидать раньше пятницы, 29 сентября", - уточнили в Гидрометцентре республики.

В центре "Фобос", в свою очередь, отметили, что сильный ветер, особенно в районе Новороссийска, "продолжит шествие в южных регионах".

В Севастополь на смену тридцатиградусной жаре в последние дни сентября пришла прохладная погода. В ближайшее время температура воздуха днем в городе составит 17-19 градусов, а ночью похолодает до 9 градусов.

"Несмотря на достаточно сильный ветер, катерное и паромное сообщение с северной стороной города в Севастопольской бухте пока не прерывалось", - добавили в местном Гидрометцентре.

Первые заморозки

Снижение среднесуточной температуры в ближайшие выходные синоптики ожидают и в большинстве регионов европейской части России. По данным центра "Фобос", в этих широтах погоду формирует скандинавский антициклон.

"Похолодание уже приобрело устойчивую тенденцию, и с каждым днем столбик термометра будет опускаться на полградуса или градус ниже. Так, 29 сентября в Воронеже, Липецке и Тамбове погода как под копирку: осенняя прохлада, солнце, чистое небо. Разница температур в соседних регионах буквально в один-два градуса и практически не ощутим ветер (3-4 м/с)", - уточнил синоптик.

По его словам, по ночам в низинах ожидаются первые заморозки - до минус 2 градусов в Воронежской области и минус 3 градусов в Липецкой и Тамбовской областях.

Понижение температуры наблюдается в последние дни и в Смоленской области. По данным синоптиков, в выходные в регионе температура воздуха ночью опустится до 2 градусов ниже нуля, днем - до 12-14 градусов. В области объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков и тумана.

Первый снег на Урале

Устойчивая тенденция к похолоданию наметилась и на Урале. В Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в выходные ждут первый снег.

По данным Ханты-Мансийского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 сентября в регионе пройдут небольшие осадки. Ночью температура воздуха составит от 3 градусов выше нуля до минус 2 градусов. В восточной части ХМАО столбик термометра ночью опустится до минус 8 градусов, днем температура составит от плюс 2 до плюс 8 градусов.

В Сибирь в выходные придет арктический воздух. Специалисты центра "Фобос" отмечают, что сибирские регионы "ввергаются в аномальный холод - беспрецедентный для региона". Продолжается формирование устойчивого снежного покрова.

Метеорологи прогнозируют, что похолодание с каждым днем будет распространяться на восток, а отдельные разрозненные массивы снеговых облаков могут добраться до юга Хабаровского края и севера Приморья, что редко бывает в это время года.

Оранжевый пояс погодной опасности

Опасность заморозков в ближайшие сутки сохранится и в Брянской области. Здесь по всей территории региона в утренние часы столбики термометров могут опускаться до минус 3 градусов. Синоптики также отнесли регион к оранжевому поясу погодной опасности из-за сложной пожарной обстановки в лесах, обусловленной отсутствием осадков на большей части территории в течение недели. Пожарные опасаются предстоящих выходных из-за того, что в лес отправятся грибники, которые будут разводить костры и спровоцировать возгорание.

В связи с понижением среднесуточной температуры воздуха с 28 сентября коммунальщики Тулы дали старт отопительному сезону. Подача тепла в социальные объекты началась 27 сентября. По данным администрации города, к вечеру среды отопление включили в 28 школах, детских садах и амбулаториях.