В Крыму объявлено штормовое предупреждение, в Центральную Россию пришел антициклон

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Уникальный по значениям атмосферного давления антициклон пришел в европейскую часть России, сообщили ТАСС во вторник в центре погоды "Фобос".

"Антициклон уже побил несколько рекордов - давление очень высокое, на 20 мм выше средних показателей. Благодаря этому в большинстве регионов европейской части России погода будет малооблачная, на западе теплее, чем на востоке. Потому что между Волгой и Уралом господствуют северные ветры", - рассказали синоптики.

На западе европейской части России температура днем поднимется до плюс 15 градусов, на востоке в дневные часы воздух будет прогреваться до 8-10 градусов.

"Осадков нигде не ожидается, вероятность дождя минимальная. Это уникальный случай, когда на всей европейской части страны сухо и малооблачно", - пояснили в "Фобосе".

В Санкт-Петербурге обновлен абсолютный рекорд атмосферного давления за все годы регулярных инструментальных наблюдений. "Атмосферное давление достигло 1042 гПа (это 782 мм рт. ст.), превысив рекорд сентября за все годы регулярных инструментальных наблюдений, который был отмечен в 1906 году (1041,2 гПа)", - сообщил ТАСС Главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.

На северо-западе - в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях и Карелии в ближайшие три дня ожидаются заморозки до минус 3 градусов.

Заморозки и дожди в Приуралье

В некоторых районах Башкирии в ночь на 26 сентября столбик термометра опускался ниже нулевой отметки. В связи с заморозками ГУ МЧС по республике объявило штормовое и экстренное предупреждения.

В Уфе, где утром было плюс 4 градуса, подписано постановление о начале отопительного сезона, сообщил во вторник мэр города Ирек Ялалов.

"Начали процесс подачи тепла в социальные объекты нашего города - детские сады, больницы, школы, родильные дома. На сегодняшний день теплоснабжение включено в 125 объектах. Эта цифра растет с каждым днем", - сказал Ялалов.

По данным ГУ МЧС России по Оренбургской области, до пятницы в регионе сохранятся заморозки в воздухе - до минус 3, и на поверхности почвы - до минус 6 градусов. В регионе начался сезон кратковременных дождей, холодного ветра и постепенного понижения температуры воздуха. Завтра днем синоптики прогнозируют от 5 до 10 градусов тепла.

Холодный фронт от Урала до Дальнего Востока

"На Урале и в Западной Сибири холодный воздух из северных широт дойдет практически до южных границ - это Екатеринбург, Курган, Омск, Новосибирск. Дневные температуры здесь до 5 градусов. В Красноярске вероятно выпадение снега, погода будет облачной", - рассказали синоптики.

Также похолодает и в Иркутской области, там дневные температуры составят 5-6 градусов тепла, возможен небольшой снег с дождем. Холодная погода со снегом сохранится и в Забайкальском крае.

По словам синоптиков, граница холодного фронта проходит через Якутию. На западе республики дневные температуры - от плюс 3 до минус 2, пройдут снегопады, местами сильные. Такая же погода ожидается в западных районах Приамурья.

"Зато на востоке Якутии столбик термометра покажет 8-13 градусов выше нуля. Такой контраст температур - это и есть атмосферный фронт, он пролегает, через западные районы Якутии, через центр Хабаровского края. Похолодание затронет и Приморье - там температура понизится до 15 градусов, что прохладно для этого времени года", - отметили в центре "Фобос".

Штормовое предупреждение в Крыму

В ближайшие сутки в Крыму, по данным дежурного синоптика Крымского гидрометцентра, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью опустится до плюс 12 градусов, днем воздух прогреется до 20-22 тепла. Вода у берегов Крымского полуострова по-прежнему теплая - в Азовском и Черном морях она прогрелась плюс 21-24 градусов.

В регионе с 26 по 29 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемого сильного ветра 22-27 м/с. Из-за шторма приостановлена работа Керченской паромной переправы - единственной транспортной артерии, связывающей Крымский полуостров с материковой Россией.