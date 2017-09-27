На Юге России завершился бархатный сезон, в Поволжье пришли заморозки

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Обширный антициклон, который установился на европейской части России, по прогнозам синоптиков, продолжит радовать относительно теплой и сухой погодой жителей регионов на этой территории страны в ближайшие несколько дней. При этом в южных регионах РФ бархатный сезон сменился похолоданием, а в отдельных субъектах Уральского федерального округа ожидаются снегопады, сообщили ТАСС в ситуационном центре Гидрометцентра России.

О том, в каких уголках России еще можно выходить на улицу без зонта, а где автомобилистам впору задуматься о переходе на зимнюю резину - в материале ТАСС.

Бабье лето в Центре и на Северо-Западе

Жители регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов (ЦФО и СЗФО), по словам начальника центра Юрия Варакина, пока могут наслаждаться бабьим летом, которое в ближайшие несколько дней не покинет европейскую часть страны.

"В Москве, Подмосковье, Тверской, Рязанской и Тульской областях до конца сентября погода будет на 2 градуса выше нормы, а по осадкам не наберется и 65% от нормы", - сказал Варакин.

По его словам, такие метеоусловия благоприятны для аграриев.

"У них будет возможность закончить уборочную кампанию в полях без дождей и похолодания. Дождливая погода в начале лета компенсируется сухой осенью", - отмечает синоптик.

Начальник ситуационного центра Росгидромета отметил, что в ближайшей перспективе антициклон сохранит свое влияние в ЦФО и СЗФО. Дневные температуры в Москве в четверг и пятницу составят 10-12 градусов, а ночью не опустятся ниже плюс 4 градусов. По прогнозу специалистов Росгидромета, лишь в пятницу в столичном регионе и прилегающих субъектах ЦФО ожидается кратковременный дождь.

В Санкт-Петербурге температура днем будут держаться на уровне выше 10 градусов, осадков не ожидается. Однако, по словам метеорологов из Северной столицы, такая погода отражается на качестве воздуха в городе.

"Сочетание безветренной погоды и высокого атмосферного давления затруднили циркуляцию воздуха и поэтому в нижних слоях атмосферы накапливаются промышленные выбросы и выхлопные газы", - пояснил ТАСС главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

Штормовые предупреждения в Поволжье

По прогнозам специалистов Росгидромета, в некоторых субъектах Приволжского федерального округа на ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение в связи с заморозками.

"В Нижегородской области, в республиках Чувашия, Мордовия и Марий Эл в ночное время сохранятся заморозки от нуля до минус 2 градусов, а температура почв может снизиться и до минус 4 градусов", - уточнил Варакин.

При этом днем температура до конца недели будет держаться на положительных отметках - в столице Башкирии, Уфе, ожидается до плюс 7 градусов тепла, в Самаре - до плюс 10, в Казани и Нижнем Новгороде до плюс 9 градусов.

Окончание бархатного сезона

В регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (ЮФО и СКФО), где еще на прошлой неделе стояла жара, а температура днем приближалась к отметке в 30 градусов тепла, также возможны ночные заморозки.

"В Ростовской и Волгоградской областях, а также на Ставрополье в ночные часы могут наблюдаться температуры от 0 до минус 3 градусов. Жара в течение дня понизится, однако пока это еще нельзя назвать холодами - в Краснодарском крае днем будет до 20 градусов тепла, а в Крыму - до 23 градусов выше нуля. Вода в море, в отличие от воздуха, более инертна и до конца месяца сохранит высокие температуры", - сказал Варакин.

Снег на Урале и в Сибири

В отдельных субъектах Уральского и Сибирского федеральных округов (УрФО и СФО), по словам синоптиков, уже образовался снежный покров, а в течение дня прогнозируются отрицательные температуры.

"В Хакасии уже выпало от 5 до 10 сантиметров снега, и этот покров будет сохраняться", - отметил представитель Росгидромета.

На севере Свердловской области ночью ожидается до минус 3 градусов, к выходным похолодает также в центральных и южных районах региона, в том числе и в Екатеринбурге.

"В Тюменской области ночные заморозки уже до минус 6 и они будут сохраняться", - уточнил Юрий Варакин.

По его словам, автомобилистам в этих федеральных округах уже стоит задуматься о том, чтобы сменить резину на своих автомобилях на зимнюю.

"Жителям Челябинской и Свердловской области это лучше сделать к середине первой декады октября - до конца месяца там еще будут кратковременные дожди, а дальше возможны и дневные заморозки, из-за чего возможно образование гололеда", - сказал синоптик.

Центральные районы Красноярского края, а также Забайкалье также ожидают ночные заморозки: в Чите ночью до минус 4 градусов, а днем до 7 градусов тепла, в Красноярске ночью будет 1 градус ниже нуля, а днем до плюс 6.

Циклон в Приморье

Погода в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) существенно разнится от севера к югу.

"В Якутии, Амурской на севере Магаданской области уже лежит снег. Здесь уже попрощались с осенью", - отметил Варакин.

По прогнозам синоптиков, тепло пока будет в прибрежных районах, однако сильные дожди ожидаются на побережье Охотского моря - на Камчатке, на юге Магаданской области и на Сахалине.

В частности, в Южно-Сахалинске в ближайшие дни днем ожидается до 14 градусов тепла и дождь, ночью температура также будет положительная. В Петропавловске-Камчатском днем до 12 градусов выше нуля и дождь.