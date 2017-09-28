Гидрометцентр: сентябрь в Москве завершится прохладной погодой

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Прохладная погода ожидается в Москве в последние дни сентября. Столичный регион продолжает оставаться под преобладающим влиянием обширного блокирующего антициклона с центром над севером Европы, сообщили в Гидрометцентре РФ.

"В ближайшие дни, в пятницу и субботу, на погоде скажется еще и влияние атмосферных фронтов циклона, направляющегося от Урала на юго-запад. Из-за них небо будет затянуто облаками, и местами пройдет небольшой дождь, и будут отмечаться ветры северной четверти умеренной силы, а в субботу местами будут возможны и порывы до 12-17 м/с", - отметил представитель метеослужбы.

Облака защитят воздух от ночного выхолаживания, и обойдется без заморозков, ночами в Москве плюс 4-7 градусов, по Московской области плюс 1-7 градусов. Днем в Москве плюс 8-11, в Подмосковье - до плюс 6-11 градусов.

В воскресенье, когда атмосферные фронты покинут регион, облаков станет меньше, и ночью воздух остынет в Москве до 0 - плюс 2 градусов, по области будет до минус 3 - плюс 2 градусов. Днем максимальная температура в столице плюс 8-10, в Подмосковье - плюс 6-11 градусов. Значения средней суточной температуры будут ниже климатической нормы на 2-3 градуса. В начале следующей недели погода существенно не изменится.

С учетом предстоящих прохладных дней средняя температура сентября в Москве окажется, примерно, на два градуса выше климатической нормы. Месяц окажется сухим, осадков за прошедшие дни сентября выпало 37 мм, или 57% от месячной нормы.