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Виноградари и виноделы Севастополя объединились в ассоциацию

Общество
30 сентября, 17:11 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский

Отмечается, что под брендом "Севастополь" будет производиться "защищенное наименованием места происхождения" вино высшей категории

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© Владимир Смирнов/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Виноградари и виноделы Севастополя создали ассоциацию для продвижения винодельческой продукции региона. Торжественная презентация ассоциации состоялась в субботу в шампанерии крупнейшего севастопольского производителя игристых вин "Золотая Балка", передает корреспондент ТАСС.

"Ассоциация объединила виноградарей и виноделов Севастополя, чтобы под брендом "Севастополь" производились вина исключительно высокого качества, то есть это некая "отсечка": все, что будет производиться под брендом "Севастополь", - это все будет продукт очень высокого качества, то есть это будет вино, защищенное наименованием места происхождения (ВЗНМП) - это высшая категория вина", - рассказал ТАСС председатель Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Павел Швец.

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Он пояснил, что речь идет о применении маркировки винодельческой продукции знаком ВЗНМП "Севастополь", который дает покупателю информацию о том, что вино произведено именно в Севастополе и из винограда, выросшего здесь же. Причем это вино не просто соответствует нормативным требованиям госстандарта, но и требованиям к качеству, дополнительно установленным самими виноделами. Виноделы же в этом случае получают снижение ставки акциза как налоговую преференцию.

По словам Швеца, члены ассоциации - а это 26 из 30 крупных и небольших производителей региона - будут сами себя проверять на предмет соответствия продукции не только государственному стандарту, но и собственным требованиям, установленным виноделами.

Объединение уже официально зарегистрировано и начало свою работу, которая, как пояснил управляющий директор ассоциации Андрюс Юцис, ведется по нескольким основным направлениям. "Это работа с федеральными и местными властями по созданию удобной законодательной базы для продвижения винодельческой продукции: ВЗНМП "Севастополь", еще одно направление - работа с виноделами, контроль над ними, следующее направление - маркетинг, то есть работа над созданием бренда", - сказал он ТАСС.

По словам Юциса, на данный момент налажено тесное сотрудничество с местной властью по развитию виноградарства и виноделия, тем более что в недавно принятой Стратегии развития Севастополя до 2030 года обе отрасли названы приоритетными.

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