Гендиректор музея истории ГУЛАГа: россияне едины в осуждении сталинских репрессий

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Сталинские репрессии оцениваются в России однозначно негативно, считает генеральный директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов. Он прокомментировал итоги опроса ВЦИОМ об отношении россиян к политическим репрессиям 30-40-х годов прошлого века, продемонстрировавшие, что более половины (53%) респондентов считают: в те годы в ходе преследований пострадали невинные люди.

"Результаты опроса показывают, что люди дают негативную оценку репрессиям, в том числе как явления, недопустимого в будущем. И эта общая оценка объединяет россиян в отношении истории нашей страны", - отметил Романов.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, представляя опрос, указал, что лишь 2% опрошенных заявили, что "все [жертвы сталинских репрессий] пострадали заслуженно". "Фигура Сталина продолжает оставаться одной из самых противоречивых в российской истории. Однако есть один из важных аспектов деятельности Сталина, который оценивается однозначно негативно огромным большинством ныне живущих россиян вне зависимости от их возраста, жизненного опыта. <...> Россияне согласны, что эти репрессии были несправедливыми, необоснованными и неправосудными", - заявил глава ВЦИОМ в понедельник.

75% респондентов заявили, что им известно "о преследованиях в СССР в 30-40 гг. ХХ века по политическим мотивам", а 24% сказали, что слышат об этом впервые. На вопрос социологов, кто пострадал от преследований именно по политическим мотивам, 53% ответили, что "невинные люди", 31% опрошенных указал, что жертвами стали противники Сталина, 19% считают, что пострадали противники "тогдашнего общественного строя [Советской России]". Отличительной чертой сталинских репрессий 41% респондентов считает то, что "преследования проводились с нарушениями прав человека, нередко без суда и следствия", 18% полагают, что "преследования были несправедливыми ("нельзя наказывать за то, за что наказывали тогда")".

Более половины россиян (65%) полагают, что репрессии - это результат "целенаправленной политики руководства страны".

В память о жертвах политических репрессий

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 22 и 24 августа 2017 года, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. "Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%", - сообщает ВЦИОМ.

Результаты опроса в рамках совместного проекта ВЦИОМ, Государственного музея истории ГУЛАГа и Фонда памяти были представлены в преддверии Дня памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября. На эту дату запланировано открытие монумента жертвам политических репрессий в Москве "Стена скорби".

Открытие "Стены скорби" на проспекте академика Сахарова станет одним из центральных мемориальных мероприятий, которые пройдут в России 30 октября.

Указ о создании мемориала подписал президент России Владимир Путин осенью 2015 года. Всего на конкурс было представлено 336 проектов. Члены жюри, в состав которого вошли деятели культуры и представители общественных организаций, выбрали проект архитектора Георгия Франгуляна "Стена скорби".

Основу бронзовой композиции составляют множество человеческих фигур, взмывающих ввысь. По краям монумента расположатся рельефные скрижали, где на разных языках будет написано слово "помни". Площадь перед монументом предполагается выложить камнями, привезенными из мест, где располагались лагеря и тюрьмы ГУЛАГа.