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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин потрясен жестокостью преступления, унесшего десятки мирных жизней в США.
"Преступление, унесшее жизни десятков мирных граждан, потрясает своей жестокостью", - написал российский лидер в телеграмме соболезнования, направленной президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.
Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в трагедии в Лас-Вегасе, сообщает пресс-служба Кремля.
Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь с балкона 32-го этажа отеля. Он убил не менее 58 человек. 515 госпитализированы. Подозреваемый покончил с собой до прибытия полиции.
Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо заявил, что власти города пока не готовы квалифицировать произошедшее как теракт. -