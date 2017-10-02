МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин потрясен жестокостью преступления, унесшего десятки мирных жизней в США.

"Преступление, унесшее жизни десятков мирных граждан, потрясает своей жестокостью", - написал российский лидер в телеграмме соболезнования, направленной президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в трагедии в Лас-Вегасе, сообщает пресс-служба Кремля.

Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас-Вегасе 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь с балкона 32-го этажа отеля. Он убил не менее 58 человек. 515 госпитализированы. Подозреваемый покончил с собой до прибытия полиции.

Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо заявил, что власти города пока не готовы квалифицировать произошедшее как теракт. -