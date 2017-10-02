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Генсек ООН потрясен "ужасающим нападением" в Лас-Вегасе

Общество
2 октября, 20:02 UTC+3 ООН 2, октября. /ТАСС

Антониу Гутерриш собирается написать властям США письмо с соболезнованиями

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ООН, 2 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потрясен "ужасающей нападением" в Лас-Вегасе и собирается написать властям США письмо с соболезнованиями в связи с гибелью множества людей. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

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"Он был очень сильно потрясен и встревожен этим ужасающим нападением, которое произошло в Лас-Вегасе. Генеральный секретарь напишет письмо с соболезнованиями правительству США, в котором выразит нашу скорбь по поводу большого числа убитых", - сказал он.

Хак уклонился от ответа на вопрос о том, считают ли в ООН нападение в Лас-Вегасе терактом. "Я бы не стал как-либо характеризовать это. Безусловно, это ужасающая утрата, мы выступаем против любых подобных массовых убийств, независимо от того, какие были мотивы", - отметил он.

Вечером в воскресенье на концерте неподалеку от гостинично-развлекательного комплекса Mandalay Bay в Лас- Вегасе произошла стрельба. По данным полиции, огонь с балкона 32-го этажа отеля открыл 64-летний Стивен Пэддок, который убил не менее 58 человек. 515 госпитализированы. Подозреваемый покончил с собой до прибытия полиции.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По мнению Федерального бюро расследований (ФБР), Пэддок не связан с террористическими группировками.

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