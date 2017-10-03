"ВИМ-Авиа" доставит из Москвы на Чукотку 152 пассажира

Суд рассмотрит апелляцию АФК "Система" по иску "Роснефти" на 136,3 млрд рублей 13 ноябряЭкономика и бизнес 3 октября, 8:11
Редкая гривистая волчица поселилась в Московском зоопаркеОбщество 3 октября, 7:45
Американский музыкант Том Петти скончался на 67-м году жизниКультура 3 октября, 7:31
Трехкратный олимпийский чемпион Утимура снялся с ЧМ по спортивной гимнастике из-за травмыСпорт 3 октября, 6:38
Итоговый доклад Австралии: пропавший малайзийский Boeing найти не удалосьПроисшествия 3 октября, 6:26
Военные РФ развернули медпункт и доставили гуманитарную помощь в деревню Аияша в СирииАрмия и ОПК 3 октября, 6:21
Без осадков и до 8 градусов тепла будет в столичном регионеМосква 3 октября, 6:21
Крупнейшие за последние тридцать лет учения танковых войск завершились на УралеАрмия и ОПК 3 октября, 6:03
Дипломат: Россия в 2016 г. выделила на достижение Целей устойчивого развития $1,2 млрдЭкономика и бизнес 3 октября, 6:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Компания "ВИМ-Авиа" доставит во вторник из Москвы на Чукотку 152 пассажира, в том числе 22 ребенка.
Рейс в Анадырь прибудет с задержкой почти восемь часов, сообщил во вторник ТАСС руководитель аэропорта Анадырь (Угольный) Олег Дикий.
"Авиакомпания запросила продление регламента работы аэропорта до 23:30 местного времени (14:30 мск). Рейс идет с задержкой и должен прибыть в 20:50 местного времени (11:50 мск - прим. ТАСС). На борту самолета 152 человека, из них 22 ребенка", - сказал собеседник агентства.
Также будет продлено время работы катеров, которые доставляют пассажиров из аэропорта через Анадырский лиман в Анадырь, так как наземного транспортного сообщения там нет. Дикий добавил, что сразу после прибытия начнется подготовка рейса для отправки в Москву. Самолет должен будет доставить в столицу 18 человек. Кроме того, авиакомпания направила извещение о возможной отмене рейса из Москвы на Чукотку 5 октября, сказал собеседник агентства.