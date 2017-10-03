"ВИМ-Авиа" доставит из Москвы на Чукотку 152 пассажира

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Компания "ВИМ-Авиа" доставит во вторник из Москвы на Чукотку 152 пассажира, в том числе 22 ребенка.

Рейс в Анадырь прибудет с задержкой почти восемь часов, сообщил во вторник ТАСС руководитель аэропорта Анадырь (Угольный) Олег Дикий.

"Авиакомпания запросила продление регламента работы аэропорта до 23:30 местного времени (14:30 мск). Рейс идет с задержкой и должен прибыть в 20:50 местного времени (11:50 мск - прим. ТАСС). На борту самолета 152 человека, из них 22 ребенка", - сказал собеседник агентства.

Также будет продлено время работы катеров, которые доставляют пассажиров из аэропорта через Анадырский лиман в Анадырь, так как наземного транспортного сообщения там нет. Дикий добавил, что сразу после прибытия начнется подготовка рейса для отправки в Москву. Самолет должен будет доставить в столицу 18 человек. Кроме того, авиакомпания направила извещение о возможной отмене рейса из Москвы на Чукотку 5 октября, сказал собеседник агентства.