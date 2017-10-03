В учреждениях здравоохранения Новгородской области начался масштабный капремонт

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 октября. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Самый масштабный за всю историю новгородского здравоохранения капитальный ремонт медучреждений начался в регионе. На укрепление материальной базы 19 больниц и поликлиник направлено 194 млн рублей, что значительно улучшит ситуацию в здравоохранении, сообщила во вторник ТАСС вице-губернатор Ольга Колотилова.

"Проведение капремонтов повысит качество оказываемой медицинской помощи жителям и позволит привести медучреждения в соответствие с требованиями санитарных правил и норм пожарной безопасности. Это самый масштабный процесс капремонтов за всю историю новгородского здравоохранения, он затронет до конца года 19 объектов по всей области ", - сказала собеседница агентства.

По словам Колотиловой, большая часть суммы - свыше 110 млн рублей - выделена из резервного фонда президента. Область вкладывает из своего бюджета почти 84 млн рублей.

Амбулатория в магазине

В начале сентября этого года избранный губернатор Новгородской области Андрей Никитин на встрече с президентом РФ сообщил, что наиболее острой остается проблема с диагностикой заболеваний у жителей небольших населенных пунктов из-за отсутствия возможности вовремя попасть к врачу.

Так, в поселке Котово Окуловского района Новгородской области живет около 1300 человек, и все они так или иначе пользуются врачебной амбулаторией.

"После того, как помещение прежнего медпункта окончательно пришло в негодность, его разместили в бывшем магазине "Военторг", где врач принимает в неприспособленном помещении. Естественно, это снижает качество [обслуживания] пациентов", - рассказали ТАСС в областном департаменте здравоохранения.

В этом году на средства из резервного фонда президента еще одно крепкое здание капитально отремонтируют за 6 млн рублей, приведя его в соответствие с санитарными правилами и нормами, добавила сотрудница ведомства.

В детском инфекционном отделении больницы райцентра Боровичи, где ежегодно лечат в среднем 350 детей из шести районов области, последний раз ремонт проводили 32 года назад.

Как уточнили в департаменте, здесь проведут капремонт помещения на 3 млн рублей. Такую же сумму на ремонт кровли, водостока и вентиляции получит районная больница в Хвойной, в четыре раза больше выделено на ремонт хирургического отделения Старорусской районной клиники.

Крупные объекты

Как рассказала руководитель облздрава Галина Михайлова, начался капремонт зданий Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ), которая объединяет несколько больниц и поликлиник в Великом Новгороде.

"Это самый крупный объект, который потребует, согласно проектным расчетам, более 61 млн рублей", - сказала она.

Улучшатся условия сразу в трех отделениях клиники №2: в отделении пульмонологии появятся 17 палат улучшенной комфортности, в каждой из которых будет предусмотрен душ, туалет, умывальник, кондиционер поделилась планами Михайлова.

Еще в двух отделениях - физиотерапевтическом и отделении реанимации и анестезиологии - заменят вентиляцию, трубопроводы, окна, двери, пол. После ремонта в филиале поликлиники № 4 разместятся пульмонологический и кардиологический центры, сейчас они находятся в других поликлиниках.

В отдельных случаях, как со зданием центра по профилактике и борьбе со СПИД "Хелпер", капремонт позволит сохранить исторический облик объекта культурного наследия. Сейчас фасад здания XIX века прорезают трещины, выпадает кирпичная кладка, текут карнизы крыши и окон.

В рамках программы модернизации и капремонта две поликлиники в Великом Новгороде реализуют пилотный проект "Бережливая поликлиника".

Как рассказали в поликлинике № 4, всего за два месяца внедрения проекта за счет оптимизации рабочих процессов им удалось наладить четкую логистику потока пациентов, сократить время на ожидание приема, уменьшить документооборот, перевести посетителей на электронные карты, освоить запись через личные кабинеты на портале госуслуг.