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Волонтеры из 67 стран примут участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов

Общество
4 октября, 17:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Отмечается, что в общей сложности в фестивале примут участие 5 тыс. волонтеров

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Волонтеры из 67 стран мира примут участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в России в октябре. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в ТАСС сопредседатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

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"Впервые в проведении волонтерской программы принимают участие 67 стран - это настоящая международная волонтерская команда", - сказал он.

По словам Метелева, в общей сложности в фестивале примут участие 5 тыс. волонтеров. "Самому старшему волонтеру - 85 лет. Мы привлекаем "серебряных волонтеров", которые были участниками фестивалей молодежи в 1957 и 1985 годах", - добавил он. Метелев подчеркнул, что порядка 10-15% волонтеров - это люди пожилого возраста.

Подготовка волонтеров проходила в 20 сертифицированных центрах в 15 регионах РФ, уточнил он.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

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