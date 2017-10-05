Дни Ямало-Ненецкого автономного округа стартовали в Дюссельдорфе

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Дни Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) стартовали в городе Дюссельдорф в Германии. Делегацию возглавляет вице-губернатор региона Ирина Соколова, сообщили в четверг в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"В немецком Дюссельдорфе стартовали Дни Ямала. Состоялась встреча с генеральным консулом РФ в Бонне Владимиром Седых, на которой обсуждались вопросы развития гуманитарного сотрудничества. Культурная программа стартовала с совместного с немецкой стороной возложения цветов к памятнику Пушкину и чтения стихов ", - говорится в сообщении.

По словам Соколовой, с Германией Ямал связывают давние партнерские отношения. "Традиционно арктический регион принимает участие в Зеленой неделе в Берлине. Налажено взаимодействие в социальной сфере: мы осуществляем обмен специалистами и лучшими практиками, сотрудничаем со школами и высшими учебными заведениями. Также наши партнеры из Германии плотно сотрудничают с фондом "ЯМИНЕ" и оказывают содействие в организации диагностики и лечения детей в немецких медицинских учреждениях, за что мы им очень благодарны", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора ЯНАО.

По данным властей, в рамках социальной составляющей делегация округа в Дюссельдорфе встретилась с главой управления социальной безопасности и интеграции столицы земли Северный Рейн-Вестфалия Роналдом Бушхаузеном. "Основной темой встречи стали вопросы интеграции и взаимодействия различных национальностей на территории одного города. Особый интерес для ямальской делегации представлял опыт делегирования части полномочий социально- ориентированным некоммерческим организациям, которые предоставляют необходимые населению услуги - обучение языкам, консультации по занятости", - уточнили в пресс- службе.

Организатором Дней Ямала выступает созданная в 2014 году международная общественная организация дружбы "Ямал - Дюссельдорф".

Ранее сообщалось, что в рамках сотрудничества в городе Новый Уренгой строится первый на Ямале инклюзивный детский сад, который смогут посещать дети с ограниченными возможностями с любыми заболеваниями. Это совместный проект правительства ЯНАО и компании Wintershall Holding GmbH (Германия). Кроме того, в 2016 году представители ЯНАО в Берлине подписали соглашение с немецкой компанией P. Kover e. K о поставках мяса северного оленя в Германию, речь идет о 100 тоннах в год.