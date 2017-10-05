Москва и Эр-Рияд договорились о сотрудничестве в АПК, культуре и вопросах соцразвития

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия договорились о сотрудничестве в сельском хозяйстве, культуре и вопросах труда и социального развития. Соответствующие документы подписаны по итогам российско-саудовских переговоров.

Так, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев и министр окружающей среды, природных ресурсов и сельского хозяйства Саудовской Аравии Абдуррахман аль-Фадли подписали программу по вопросам сельскохозяйственного сотрудничества.

Глава Минтруда Максим Топилин и госминистр Саудовской Аравии Ибрагим аль-Асафд подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере труда, социального развития и социальной защиты между профильными министерствами двух государств.

Кроме того, Россия и Саудовская Аравия подписали программу сотрудничества в области культуры между профильными министрами двух стран на 2017-2019 годы. Подписи под документом поставили глава Минкультуры Владимир Мединский и министр культуры и информации Саудовской Аравии Авад бен Салех аль-Авад.