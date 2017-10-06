Качество воды в 30% родников и колодцев Ленобласти не отвечает санитарным нормам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Качество воды в 30% родников и колодцев, которыми пользуются жители Ленинградской области, не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям. Такие данные получены по результатам обследования, которое проводили специалисты государственного холдинга "Росгеология" по итогам гидрогеологической съемки на территории Ленобласти.

"Наша информация, собранная в результате исследований, дает общую картину, что по жесткости воды 30% источников не соответствует ПДК (предельно-допустимой концентрации химических веществ), по нефтепродуктам - 20%, то есть, это каждый пятый родник, около 10% не соответствует по нитратам и столько же по железу. До 30% родников и колодцев не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям", - сказал в пятницу на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС главный гидрогеолог Северо-Западного ПГО "Росгеология" Григорий Воронюк.

Он отметил, что точное количество родников на территории региона назвать невозможно, "но можно говорить о тысячах источников в Ленобласти".

В сентябре в Ленинградской области стартовал общественный проект по исследованию родников. Жителям региона предлагается отметить на интерактивной электронной карте природные источники питьевой воды, которыми они пользуются. По всем отмеченным точкам проедут организаторы проекта и возьмут пробы, чтобы отдать их на экспертизу в лабораторию. По итогам исследований будут установлены информационные таблички о качестве воды и ее пригодности для употребления в пищу.

Проект поддержали власти региона и Росгеология. По словам организаторов, на карту нанесено уже более 200 точек, из 80 родников взяты пробы и отправлены на экспертизу.

Ресурсы подземных вод в Ленобласти, по данным Росгеологии, составляют около 5 млн кубометров в сутки. Как рассказал начальник партии поисков и разведки подземных вод Северо-Западного ПГО "Росгеология" Дмитрий Мирончук, суточный отбор воды для потребления на территории Ленобласти составляет около 235 тыс. кубометров. Он уточнил, что "на территории Ленинградской области отбор вод из родников, ключей и подобных источников обеспечивает чуть более 30 тыс. кубометров в сутки, то есть около одной седьмой от общего отбора".