Белоруссия представит на ВФМС-2017 в Сочи инновационные проекты молодежи

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Белорусская делегация на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи представит лучшие инновационные проекты молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" в рамках коллективной национальной экспозиции. Об этом сообщили в пятницу в совете министров республики по итогам состоявшегося заседания оргкомитета по подготовке участия делегации Белоруссии во всемирном молодежном форуме.

"В рамках проведения фестиваля предусмотрена коллективная экспозиция, на которой белорусская часть будет представлена тематическими блоками, демонстрирующими образовательные услуги, национальные достижения в сфере культуры, информации, туризма, промышленности, разработки молодых ученых", - отметили в белорусском правительстве.

В частности, в Сочи будут представлены лучшие проекты конкурса "100 идей для Беларуси", деятельность молодежных общественных объединений, студенческое движение.

В ходе заседания оргкомитета отмечено, что "подготовка делегации Республики Беларусь к участию в Фестивале имеет высокую степень готовности. В целом решены необходимые организационно-технические, финансовые, транспортные и иные вопросы", - проинформировали в совмине. Как заявил глава оргкомитета, вице-премьер правительства Василий Жарко, "участники делегации Республики Беларусь должны достойно представить страну на международном молодежном форуме и продемонстрировать свои наилучшие качества и достижения".

В XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи 14-22 октября примут участие более 20 тыс. человек из 150 стран. Белоруссию представят 300 молодых людей, большинство из которых лидеры молодежных организаций, студенческого самоуправления, профессиональные спортсмены, молодые парламентарии, городская и сельская работающая молодежь. Руководителем делегации правительством определен министр образования Игорь Карпенко.