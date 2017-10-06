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Белоруссия представит на ВФМС-2017 в Сочи инновационные проекты молодежи

Общество
6 октября, 16:48 UTC+3 МИНСК МИНСК 6, октября. /ТАСС

В рамках фестиваля белорусская делегация представит экспозицию, посвященную образованию и национальным достижения в сферах культуры, информации и туризма

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МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Белорусская делегация на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи представит лучшие инновационные проекты молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" в рамках коллективной национальной экспозиции. Об этом сообщили в пятницу в совете министров республики по итогам состоявшегося заседания оргкомитета по подготовке участия делегации Белоруссии во всемирном молодежном форуме.

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"В рамках проведения фестиваля предусмотрена коллективная экспозиция, на которой белорусская часть будет представлена тематическими блоками, демонстрирующими образовательные услуги, национальные достижения в сфере культуры, информации, туризма, промышленности, разработки молодых ученых", - отметили в белорусском правительстве.

В частности, в Сочи будут представлены лучшие проекты конкурса "100 идей для Беларуси", деятельность молодежных общественных объединений, студенческое движение.

В ходе заседания оргкомитета отмечено, что "подготовка делегации Республики Беларусь к участию в Фестивале имеет высокую степень готовности. В целом решены необходимые организационно-технические, финансовые, транспортные и иные вопросы", - проинформировали в совмине. Как заявил глава оргкомитета, вице-премьер правительства Василий Жарко, "участники делегации Республики Беларусь должны достойно представить страну на международном молодежном форуме и продемонстрировать свои наилучшие качества и достижения".

В XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи 14-22 октября примут участие более 20 тыс. человек из 150 стран. Белоруссию представят 300 молодых людей, большинство из которых лидеры молодежных организаций, студенческого самоуправления, профессиональные спортсмены, молодые парламентарии, городская и сельская работающая молодежь. Руководителем делегации правительством определен министр образования Игорь Карпенко.

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