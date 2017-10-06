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Донской попросил сделать слушания о рекультивации "Кучино" максимально публичными

Общество
6 октября, 17:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Предрекультивационные работы на полигоне должны завершиться в октябре

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Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Глава Минприроды РФ Сергей Донской в ходе инспекции полигона "Кучино" в пятницу обратился к властям Подмосковья с просьбой обеспечить максимальную публичность общественных слушаний по вопросу рекультивации полигона. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

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"Министр обратил внимание на необходимость размещения всей информации об осуществляемых работах по рекультивации полигона, а также по проектированию и строительству новых объектов по обращению с отходами МО в системе народного контроля "Наша природа", - говорится также в сообщении ведомства.

Кроме того, министр поручил проработать вопрос о приемке стока фильтрата с полигона очистными сооружениями АО "Мосводоканал" и провести оценку объемов грунта, необходимого для пересыпки тела полигона, поскольку избыток грунта может приводить к выбросам биогаза в воздух в приземном слое.

Предрекультивационные работы на полигоне начались в июле и должны завершиться в октябре. Как сообщал ранее министр экологии Московской области Александр Коган, стоимость рекультивации "Кучино" предварительно оценивается в 4 млрд рублей, соответствующую сумму парламентарии Московской областной думы уже заложили в бюджет региона.

Проект рекультивации должен быть подготовлен к началу 2018 года, к 1 февраля пакет документов должен пройти экологическую и государственную экспертизу и общественные слушания.

Полигон "Кучино"

Полигон "Кучино" в Балашихинском округе Подмосковья был закрыт 23 июня по требованию президента РФ Владимира Путина. Глава государства узнал о проблеме в ходе "Прямой линии" 15 июня от местных жителей, которые жаловались на плохие условия проживания в непосредственной близости от свалки.

На полигон ежегодно свозилось до 600 тыс. тонн мусора, из них до 80% поступало из Москвы.

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