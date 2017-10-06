Донской попросил сделать слушания о рекультивации "Кучино" максимально публичными

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Глава Минприроды РФ Сергей Донской в ходе инспекции полигона "Кучино" в пятницу обратился к властям Подмосковья с просьбой обеспечить максимальную публичность общественных слушаний по вопросу рекультивации полигона. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.
"Министр обратил внимание на необходимость размещения всей информации об осуществляемых работах по рекультивации полигона, а также по проектированию и строительству новых объектов по обращению с отходами МО в системе народного контроля "Наша природа", - говорится также в сообщении ведомства.
Кроме того, министр поручил проработать вопрос о приемке стока фильтрата с полигона очистными сооружениями АО "Мосводоканал" и провести оценку объемов грунта, необходимого для пересыпки тела полигона, поскольку избыток грунта может приводить к выбросам биогаза в воздух в приземном слое.
Предрекультивационные работы на полигоне начались в июле и должны завершиться в октябре. Как сообщал ранее министр экологии Московской области Александр Коган, стоимость рекультивации "Кучино" предварительно оценивается в 4 млрд рублей, соответствующую сумму парламентарии Московской областной думы уже заложили в бюджет региона.
Проект рекультивации должен быть подготовлен к началу 2018 года, к 1 февраля пакет документов должен пройти экологическую и государственную экспертизу и общественные слушания.
Полигон "Кучино" в Балашихинском округе Подмосковья был закрыт 23 июня по требованию президента РФ Владимира Путина. Глава государства узнал о проблеме в ходе "Прямой линии" 15 июня от местных жителей, которые жаловались на плохие условия проживания в непосредственной близости от свалки.
На полигон ежегодно свозилось до 600 тыс. тонн мусора, из них до 80% поступало из Москвы.