Все пассажиры перевернувшегося в Коломне автобуса были застрахованы

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Все пассажиры рейсового автобуса, который перевернулся вечером в пятницу в Коломенском районе Московской области, были застрахованы как пассажиры "Мострансавто" в ГК "СОГАЗ". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в пятницу.
"Все пассажиры Мострансавто застрахованы в ГК "СОГАЗ" и смогут получить страховые выплаты", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Безусловно, пострадавшие получат страховые выплаты. Информацию эту подтверждаем. Размер выплат в компетенции страховой компании", - заявили ТАСС в пресс-службе "Мострансавто".
ДТП произошло в 15:39 мск. Рейсовый автобус Москва - Озеры съехал в кювет и опрокинулся. "По предварительной информации, причина происшествия - водитель не справился с управлением в сложных погодных условиях", - рассказали в пресс-службе Минтранса области. Эту версию озвучили и в МВД.
В салоне находилось 39 пассажиров, в том числе 1 ребенок. По последним данным Минздрава Подмосковья, в ДТП пострадали 24 человека, шестеро погибли.
"Водитель автобуса работает в Мострансавто с 2013 года и имеет безаварийный стаж работы", - отметили в министерстве.
На место аварии выехали министр транспорта Московской области Игорь Тресков и генеральный директор Мострансавто Владислав Мурашов, сообщили в пресс-службах министерства и автоперевозчика.
Как пояснил ТАСС президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс, для получения выплаты пострадавшие должны написать заявление в страховую компанию и представить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, справку о ДТП, выданную ГИБДД, либо документ от перевозчика о произошедшем событии, а также документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности. Иждивенцы или родственники погибшего должны будут предъявить свидетельство о смерти и документы, подтверждающие их иждивение или родство.
С 1 января 2013 года в России действует федеральный закон, согласно которому пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты.