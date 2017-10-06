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Эксперты предложили продвигать туризм на Северном Кавказе с помощью СМИ

Общество
6 октября, 23:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Предложения по популяризации всесезонного отдыха в регионе интегрируют в Стратегию развития туризма на территории СКФО до 2035 года

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Эксперты обсудили возможности популяризации отдыха на Северном Кавказе с помощью СМИ в рамках фестиваля медиафестиваля "Восхождение", который проходит во Владикавказе. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК).

"Сегодня, 6 октября, на площадке III Всероссийского медиафестиваля "Восхождение" прошла экспертная сессия на тему "Роль СМИ в продвижении туристического потенциала Северного Кавказа". Выработанные участниками дискуссии предложения по популяризации всесезонного отдыха в регионе будут интегрированы в Стратегию развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа до 2035 года", - говорится в сообщении.

В дискуссии приняли участие советник министра РФ по делам Северного Кавказа Станислав Аристов, замминистра Ольга Рухуллаева, гендиректор КСК Рустам Тапаев, а также ряд СМИ. В их числе - телеканал "Моя планета", который планирует запустить спецпроект, посвященный Северному Кавказу. Отмечается, что участники сессии высоко оценили роль СМИ в создании образа СКФО как привлекательного для туристов региона.

"Никакие гостиницы, современная инфраструктура не заставят человека поехать на курорт, если в общественном сознании не закрепится положительное мнение об отдыхе на Северном Кавказе, которое создается, в том числе, блогерами и СМИ. В первую очередь мы должны доносить до СМИ, что отдыхать в СКФО недорого, очень интересно, безопасно, здесь есть современная инфраструктура. Это наша общая цель - и КСК, и органов федеральной и исполнительной власти. Объединив усилия, мы должны создать яркий туристический бренд Северного Кавказа, который позволит привлекать сюда туристов из России и из-за рубежа", - приводят в пресс- службе слова Рустама Тапаева.

Как сообщили в пресс-службе, дискуссия о продвижении туризма на Северном Кавказе продолжится в течение октября в ходе мероприятий во всех субъектах округа. Организовывать дискуссионные площадки будет Министерство РФ по делам Северного Кавказа.

III Всероссийский медиафорум "Восхождение" проходит 5-6 октября в Северной Осетии, в нем участвуют более 100 журналистов. Форум организован ВГТРК и фондом "Посети Кавказ" и проводится при поддержке Минкавказа и главы Северной Осетии, генеральным партнером выступает КСК.

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