"Моя планета" снимет серию телепередач о Северном Кавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 октября. /ТАСС/. Телеканал "Моя планета" разрабатывает долгосрочный спецпроект "Планета Кавказ", в рамках которого будет снимать передачи о Северном Кавказе, сообщил в пятницу главный редактор телеканала Николай Табашников на экспертной сессии Минкавказа России и АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) в рамках медиафорума "Восхождение".

"Мы разрабатываем проект, который мы назвали "Планета Кавказ". Мы планируем ездить по Кавказу и показывать все многообразие и богатство климатов, ландшафтов, людей, культур", - рассказал Табашников.

Он отметил, что проект рассчитан на два-три года, и материала для долгосрочной работы достаточно. "На Кавказе, куда бы ты ни отправил камеру, все начинает пульсировать и жить, для телевидения Кавказ - абсолютно лакомый кусок, его можно снимать бесконечно долго. В каждой республике, в каждом ущелье все другое, все дико интересное. Миллион разных людей, рецептов, судеб", - сказал он.

Регионы Северного Кавказа будут представлены и в программе "Сесиль в стране чудес", которая начнет выходить в эфир на следующей неделе. Ее ведущая - француженка, владеющая русским языком, которая путешествует по российской глубинке и "попадает в смешные ситуации после, которых хочется поехать и в Кабардино-Балкарию, и в Татарстан".

Табашников добавил, что снятые телеканалом передачи уже продаются в арабские страны, Индию, Китай, Германию, Словению и другие страны, а в первой половине 2018 года "Моя планета" начнет иноязычное вещание в Мексике и Бразилии. "[На Северном Кавказе] нет ни одной республики, где мы бы не снимали фильмы <...> Все эти программы уйдут несколько шире, они станут планетарного свойства. Люди будут смотреть эти программы на других континентах... и, может быть, приезжать", - сказал он.

III Всероссийский медиафорум "Восхождение" проходит 5-6 октября в Северной Осетии, в нем участвуют более 100 журналистов. Форум организован ВГТРК и фондом "ПосетиКавказ" и проводится при поддержке Минкавказа и главы Северной Осетии, генеральным партнером выступает КСК. На экспертной сессии Минкавказа РФ и КСК на тему "Роль СМИ в продвижении туристического потенциала Северного Кавказа" рассматриваются эффективные механизмы развития основных видов туризма в регионе: горного, лечебно-оздоровительного, круизного, культурно-познавательного, сельского, делового и экологического.