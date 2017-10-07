NYT: в США проведут расследование в связи с обвинениями Харви Вайнштейна в домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Компания Weinstein Company наймет юриста, который проведет расследование по поводу обвинений в адрес одного из ее основателей и руководителей - известного продюсера Харви Вайнштейна - в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила в пятницу газета New York Times со ссылкой на представителей фирмы.

Как отмечает издание, Вайнштейн будет отстранен от работы на неопределенный срок. Ранее он заявлял о готовности временно оставить профессиональную деятельность в связи с разразившимся скандалом. Директор Weinstein Company Дэвид Глассер разослал персоналу по электронной почте письмо, в котором говорилось, что компания "серьезно воспринимает обвинения" в отношении Вайнштейна. Глассер заявил о готовности привлечь к разбирательству нейтральную сторону, которой могли бы направить жалобы женщины, пострадавшей от действий продюсера.

Вайнштейн, в прошлом работал над десятками получивших мировую известность фильмов, в том числе сериями "Убить Билла" и "Крик", а также кинотрилогией "Властелин колец". Он является обладателем премий Британской академии кино и "Оскар". Обе были получены за работу над трагикомедией "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998).

Продюсер также является сооснователем компании Miramax Films. Он работал над культовым фильмом "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994) режиссера Квентина Тарантино. Картина имела огромный успех, размер сборов превысил $200 млн.

В четверг New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, которая получила в США широкий резонанс. В материале говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет преследовал сотрудниц фирм, где он работал, добиваясь близости в обмен на содействие в карьерном росте. В числе этих женщин, как утверждалось, была и актриса Эшли Джадд.

Как говорится в публикации, ряд бывших и действующих сотрудников Miramax Films и Weinstein Company подтвердили, что знали о домогательствах. Кроме того, журналисты получили сведения о том, что по крайней мере в восьми случаях продюсеру приходилось в досудебном порядке урегулировать претензии со стороны женщин, которые пострадали от его действий.