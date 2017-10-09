Координатор: Марокко на фестивале молодежи и студентов будут представлять молодые лидеры

РАБАТ, 9 октября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Марокко на 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС) в России будут представлять молодые лидеры, показавшие свою активность и эффективность. Об этом в интервью ТАСС заявил в понедельник Рашид Бухенфер, член национального комитета Организации социалистической молодежи Марокко, координатор делегации королевства, которая в октябре примет участие в ВФМС.

По его словам, "марокканская делегация состоит из 55 человек, тщательно выбранных в ходе прозрачной процедуры, гарантировавшей равные шансы для всех". В нее вошли "видные молодые лидеры, показавшие свою активность и эффективность в разных областях, представители 12 регионов Марокко".

"Подготовка к фестивалю проводилась оргкомитетом профессионально. Качественное информационное обеспечение производилось на всех этапах", - сообщил собеседник агентства.

"Марокканские делегации всегда вносили значительный вклад в проведение Всемирных фестивалей молодежи и студентов и деятельность социалистического сообщества в мире, которое остается пространством для дискуссий и диалога между представителями молодежи всего мира, верящей в социалистические и коммунистические ценности", - продолжал он.

Придать толчок динамике отношений

По мнению координатора марокканской делегации, "Россия вновь заняла подобающее место на международной арене, сумев заявить о себе как о влиятельном государстве, принимающем участие в выработке решений по важным вопросам, в частности, вокруг конфликта в Сирии".

"Отношения между Марокко и Россией всегда были дружественными. В настоящее время королевство является вторым торговым партнером РФ в Африке и арабском мире. Наша задача - придать толчок динамике двусторонних отношений", - отметил Бухенфер.

"Для развития отношений между Марокко и РФ в различных сферах надо, чтобы обе страны осуществляли стратегическое партнерство с целью расширения пространства сотрудничества. Это позволит Марокко воспользоваться знаниями России, в частности в области энергетики и телекоммуникаций", - подытожил он.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тысяч молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.