Около 80 тыс. пассажиров авиакомпании Monarch Airlines вернулись в Великобританию

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ЛОНДОН, 9 октября. /ТАСС/. Около 80 тыс. пассажиров британской обанкротившейся авиакомпании Monarch Airlines к настоящему моменту вернулись в Соединенное Королевство. Об этом сообщил в понедельник в парламенте министр транспорта Великобритании Крис Грэйлинг.
Таким образом, по его словам, британские власти на 75% выполнили план по возвращению застрявших за границей 110 тыс. граждан. "Около 80 тыс. пассажиров вернулись в Великобританию - почти три четверти от общего числа находившихся за рубежом в момент краха компании", - сказал министр, подчеркнув, что приоритетом британских властей является возвращение на родину всех оставшихся пассажиров. Грэйлинг также заверил около 2 тыс. бывших сотрудников Monarch Airlines в том, что государство окажет им "всю необходимую поддержку", в том числе содействие при устройстве на новую работу.
Пятая по размеру авиакомпания Великобритании Monarch Airlines прекратила 2 октября полеты из-за финансовых трудностей. В результате за рубежом остались более сотни тысяч человек, около 300 тыс. бронирований было отменено. Позднее британские власти объявили о крупнейшей в мирное время операции с целью возвращения пострадавших пассажиров на Британские острова.
Всего в прошлом году Monarch Airlines перевезла 6,5 млн человек по 40 зарубежным направлениям.