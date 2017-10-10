Сотрудницу ресторана в Нью-Йорке отстранили от работы за акцию в честь дня рождения Путина

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Сотрудницу нью-йоркского ресторана Lucy's Cantina Royale Дарью Пауто отстранили от работы из-за того, что она попыталась провести в заведении специальную акцию по случаю дня рождения президента России Владимира Путина. Об этом сообщила ТАСС сама Пауто.

Она уточнила, что "была отстранена на неделю для выяснения последующих обстоятельств". Как указала девушка, об этом сказал ей один из менеджеров заведения, когда она пришла на работу в воскресенье, 8 октября.

Бургер, который был

Поводом для отстранения стали намерения девушки организовать в субботу, 7 октября, в заведении продажу специального блюда - "пятиэтажного" бургера, названного в честь российского лидера. Предполагалось, что посетитель сможет не платить за это блюдо, если съест его за 30 минут, в противном случае стоимость составила бы почти $30.

YouTube/Daria N Way

Пауто, представившаяся главным барменом заведения, продемонстрировала один такой бургер в ресторане в пятницу, 6 октября, корреспонденту ТАСС и другим журналистам. Блюдо, а также небольшая рекламная листовка с изображением главы российского государства были запечатлены на фотоснимках и видео.

Девушка сообщила тогда, что данная традиция существует уже на протяжении трех лет, и подробно рассказала о рецепте бургера, который фактически должен был стать более крупной версией представленного в меню в настоящее время "El Gabbino". Она указала, что масса специального бургера составляет примерно 1952 грамма. "Собственно говоря, это год рождения президента", - констатировала она. Позже, уже после отстранения от работы, она признала, что в действительности акция проводилась в первый раз.

В пятницу слова девушки о планах представить бургер в честь дня рождения президента РФ в беседе с корреспондентом ТАСС в помещении ресторана подтвердил также мужчина, представившийся одним из менеджеров заведения Тедом Брайеном.

Задний ход

Вскоре после появления в СМИ материалов об указанном бургере в печати были опубликованы заявления руководства заведения. В них утверждалось, что в действительности никакой акции не проводится. В ответ на размещенный на официальном сайте ресторана запрос ТАСС о предоставлении комментария на этот счет было получено по электронной почте письмо от человека, подписавшегося как Шон Райан. Он выступил в роли официального представителя заведения.

"Lucy's Cantina Royale стал жертвой фальсификации, касающейся дня рождения Владимира Путина, - говорится в письме Райана. - Наш ресторан никогда не отмечал день рождения Владимира Путина каким-либо образом, в каком-либо виде или форме и никогда не предлагал "Бургер Путина". Lucy's в полной мере отказывается от заявлений на видео, которые не соответствуют действительности. Сотрудники, ответственные за фальсификацию, были отстранены от работы до завершения расследования".

Записи, о которых идет речь в письме, были сделаны другими журналистами, которые в пятницу также видели бургер. На видео были запечатлены сотрудники заведения, которые, по всей видимости, представляли акцию без однозначного одобрения всего руководства.

Пауто пояснила ТАСС, что в число отстраненных от работы вошла и она. По словам девушки, данная реакция руководства заведения объясняется тем, что оно не было в полной мере осведомлено о планах провести мероприятие по случаю дня рождения президента РФ. По ее словам, бургеры, названные в честь главы российского государства, так и не были проданы посетителям, так как акция была свернута руководством слишком быстро.

Кто будет крайним

Пауто также опубликовала в понедельник в YouTube видеозапись со своим объяснением произошедшего. В нем она сообщила, что ее идея относительно бургера, названного в честь президента РФ, предварительно получила одобрение одного из менеджеров ресторана. "Когда я пришла к одному из менеджеров и сказала, что есть очень интересная идея, он сказал: "Окей, делай", - отметила девушка. Как она пояснила, в момент представления бургера журналистам в заведении находились представители руководства.

"Когда ситуация стала приобретать глобальный масштаб, то в этом всем решили сделать виноватой меня", - добавила Пауто. Она отметила, что акция, по ее мнению, является "очень интересным инфоповодом". Девушка констатировала, что "если бы руководство проявило больше твердости и поддержки, то влияние всей этой ситуации было бы положительным для бизнеса, в первую очередь, и вся бы эта история выглядела совершенно по-другому".

Пауто выразила уверенность в том, что острая реакция руководства связана именно с тем, что речь идет о российском лидере.

"У нас нет сотрудников с именем Тед Брайен"

Пауто уточнила ТАСС, что человек, представившийся Тедом Брайеном, в действительности, по неясным для нее причинам, назвал не свое настоящее имя. Девушка отказалась раскрыть его личность.

Шон Райан на просьбу ТАСС объяснить, кем являлся собеседник агентства, представившийся в ресторане менеджером, ответил: "Я могу подтвердить, что у нас нет никаких сотрудников с именем Тед Брайен". На направленную по электронной почте в понедельник вечером просьбу уточнить, знает ли он о наличии связанных с рестораном лиц, соответствующих представленному ему описанию, он пока не ответил.

Он также пока не отреагировал на запрос о том, является ли выявление указанного лица одной из целей расследования, которое, как он утверждал, проводят в ресторане, и не пояснил, есть ли в заведении иные сотрудники, кроме него, с фамилией Райан, которая созвучна с фамилией Брайен. Представитель заведения не выразил заинтересованности в том, чтобы в рамках разбирательства ознакомиться с имеющейся в распоряжении ТАСС аудиозаписью беседы с лицом, о котором идет речь.

Lucy's Cantina Royale находится в центре нью-йоркского района Манхэттен. Меню ресторана состоит по большей части из блюд, характерных для латиноамериканских стран.