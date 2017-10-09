Песков иронично ответил на вопрос о бургере в честь Путина в ньюйоркском ресторане

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Администрация Кремля не занимается проблемами бургеров. Такой ироничный комментарий по просьбе журналистов дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщениям о выпуске одним из ресторанов Нью-Йорка специального блюда в честь российского лидера.

"Мы в администрации занимаемся разными делами. До бургеров руки еще не дошли", - заявил он.

Ранее ТАСС сообщил, что в ресторане ресторан Lucy's Cantina Royale в день рождения президента РФ 7 октября подавали особые "пятиэтажные" гамбургеры. О замысле подавать это блюдо в честь юбилея российского лидера корреспонденту рассказала главный бармен заведения Дарья Пауто.

Однако после публикации сообщений и выхода в эфир сюжета на телевидении ряд СМИ сообщил, что подобной акции в ресторане не проводилось, и в настоящее время руководство заведения занимается расследованием ситуации.