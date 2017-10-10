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Эксперт: около 50 тысяч детей в России нуждаются в медицинской паллиативной помощи

Общество
10 октября, 19:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Главный внештатный специалист Минздрава по паллиативной медицине отметила, что в мире, по оценкам ВОЗ, в такой помощи нуждаются по паллиативной медицине

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Около 50 тыс. российских детей с неизлечимыми заболеваниями нуждаются в медицинской паллиативной помощи, позволяющей улучшить условия их жизни. Об этом ТАСС сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по паллиативной медицине Диана Неврозова.

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"По минимальным расчетам, с учетом той помощи, которую мы можем предоставить, это около 40 тысяч детей в стране, до 60 тысяч. Это именно медицинская паллиативная помощь", - сказала Невзорова.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не менее 40 млн человек в мире ежегодно нуждаются в паллиативной медицинской помощи, согласно данным за 2015 год.

"ВОЗ считает, что то, как сейчас у них развита паллиативная помощь вместе с социалкой и с образованием, то это где-то около 150-200 тысяч: это и дети первого года, и предпоследнего года", - уточняет Невзрова.

"Когда мы расширим понятие паллиативной помощи, тогда к этим 40-60 тыс. добавятся еще дети, которые с одной стороны нуждаются в паллиативной медицинской помощи, но еще больше они нуждаются в средствах реабилитации", - добавила она.

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