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"Известия": в России могут появиться официальные трассы для стритрейсинга

Общество
11 октября, 2:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Депутат Госдумы Анатолий Выборный сообщил, что соответствующую идею уже обсудили с представителями сообществ стритрейсеров

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Госдума может дать российским регионам рекомендации по строительству трасс для стритрейсеров с целью сведения к минимуму числа нелегальных уличных гонок. Об этом пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на руководителя рабочей группы Госдумы по подготовке соответствующих предложений Анатолия Выборного ("Единая Россия").

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"Ужесточение ответственности за нелегальные гонки должно идти параллельно с предоставлением возможности удовлетворить свои амбиции гонщиков законным путем. Мы должны направить их энергию в мирное русло - ведь, вполне возможно, это будущие профессиональные пилоты, чемпионы. Это очень сильный механизм, который приведет к минимизации проблем на дороге, и он должен быть реализован на уровне субъектов РФ", - заявил газете депутат.

По словам Выборного, идею создания подобных трасс уже обсудили с представителями сообществ стритрейсеров.

Отмечается, что создавать такие трассы планируется при участии местных властей и бизнеса.

Ранее ТАСС сообщал, что наказание за опасное вождение может быть приравнено к вождению в состоянии алкогольного опьянения.

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