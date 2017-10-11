"Известия": в России могут появиться официальные трассы для стритрейсинга

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Госдума может дать российским регионам рекомендации по строительству трасс для стритрейсеров с целью сведения к минимуму числа нелегальных уличных гонок. Об этом пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на руководителя рабочей группы Госдумы по подготовке соответствующих предложений Анатолия Выборного ("Единая Россия").
"Ужесточение ответственности за нелегальные гонки должно идти параллельно с предоставлением возможности удовлетворить свои амбиции гонщиков законным путем. Мы должны направить их энергию в мирное русло - ведь, вполне возможно, это будущие профессиональные пилоты, чемпионы. Это очень сильный механизм, который приведет к минимизации проблем на дороге, и он должен быть реализован на уровне субъектов РФ", - заявил газете депутат.
По словам Выборного, идею создания подобных трасс уже обсудили с представителями сообществ стритрейсеров.
Отмечается, что создавать такие трассы планируется при участии местных властей и бизнеса.
Ранее ТАСС сообщал, что наказание за опасное вождение может быть приравнено к вождению в состоянии алкогольного опьянения.