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Опрос: россияне считают, что образование становится менее доступным

Общество
11 октября, 9:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

При этом, по данным исследования Финансового университета при правительстве РФ, жители больших и средних городов России по-прежнему удовлетворены доступностью качественного образования

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Жители больших и средних городов России по-прежнему удовлетворены доступностью качественного образования в их городах, но этот показатель продолжает постепенно снижаться. Об этом свидетельствуют данные исследования состояния культурной и образовательной среды в крупных и средних городов России, которые провел Финансовый университет при правительстве РФ.

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"Доступность образования в нашей стране остается на высоком уровне. Сегодня 80% жителей крупных и средних городов полностью или в основном согласны с тем, что по месту жительства они могут получить качественное и современное образование. В то же время нельзя не отметить, что уровень удовлетворенностью доступностью качественного образования в последние годы снижается", - говорится в результатах исследования. Доля тех, кто полностью или в основном согласен с хорошей доступностью качественного образования в своем городе снизилась на 4% с 2014 года.

Авторы отмечают, что только 11% респондентов считают, что в их городе достаточно образовательных учреждений, хотя этот показатель и вырос с 2014 года на 2%. На нехватку дошкольных учреждений пожаловалось самое большое число респондентов: об этом заявили 33% опрошенных (46% в 2014 году). На 1-3%, по сравнению с прошлым годом, вырос спрос на общеобразовательные школы, гимназии, специализированные школы (музыкальные, художественные), школы для получения послевузовского специализированного образования, а также на военные, гуманитарные, медицинские и экономические вузы.

Наиболее довольным доступностью качественного образования оказались жители Томска, Новосибирска, Владивостока, Красноярска и Воронежа.

В каждом из почти 40 городов, где проводилось исследование, было опрошено не менее 600 человек, представляющих репрезентативную выборку населения города.

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