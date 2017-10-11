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Архитектор "Зарядья" считает, что музыка на территории парка мешает посетителям

Общество
11 октября, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября /ТАСС

По мнению Чарльза Ренфро, у гостей парка должна быть возможность "побыть наедине с собой"

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МОСКВА, 11 октября /ТАСС/. Музыка, звучащая на территории "Зарядья", является лишним элементом, заявил в интервью ТАСС американский проектировщик парка Чарльз Ренфро.

"Музыка, играющая из динамиков на всей территории "Зарядья", на мой взгляд, мешает посетителям. От нее не спрятаться. Она отвлекает и совсем не к месту", - сказал архитектор.

Интервью

Чарльз Ренфро

Архитектор "Зарядья" Чарльз Ренфро: посетители должны "потеряться" в парке

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Ренфро также уточнил, что по его задумке музыки вообще не должно было быть. Он считает, что "Зарядье" - это многофункциональный проект, где посетители могут найти развлечения, а также "побыть наедине с собой, "потеряться" внутри парка".

"Для этого мы и придумали островки, покрытые травой и деревьями. В парке каждый найдет для себя что-то удивительное. Для меня такими неожиданностями стали: выносной мост, вид, открывающийся со стеклянного купола, и ландшафтное место над павильоном "Медиацентр". Но самым большим сюрпризом стала березовая площадь", - сказал собеседник ТАСС.

Чарльз Ренфро - один из партнеров известного архитектурного бюро Diller Scofidio + Renfro. Среди его проектов - парк "Хай-Лайн" и реконструкция Линкольн-центра в Нью-Йорке. В 2013 году его команда стала победителем международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка "Зарядье".

Ренфро окончил университет Райса, учился в высшей школе архитектуры Колумбийского университета. Он руководил проектами строительства музея искусств и технологий Eyebeam (Нью-Йорк) и Института современного искусства (Бостон).

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