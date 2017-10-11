До 1 млн туристов посетят Саратовскую область в 2018 году

САРАТОВ, 11 октября. /ТАСС/. Власти Саратовской области рассчитывают увеличить турпоток в регион на 250 тыс. человек в 2018 году, чтобы общая цифра составила 1 млн туристов, сообщил в среду журналистам губернатор Валерий Радаев.

"Ставим для себя амбициозные задачи - увеличение турпотока до 1 млн человек в год, - а также рассчитываем войти в топ-15 регионов страны в Национальном туристическом рейтинге", - сказал Радаев.

Губернатор добавил, что достичь таких результатов удастся в том числе за счет реорганизации структуры правительства: региональное министерство молодежной политики, спорта и туризма разделено на министерство молодежной политики и спорта и комитет по туризму.

"В структуре правительства создан комитет по туризму. Мы очень много об этом рассуждали со специалистами и пришли к мнению, что необходим единый центр, куда могли обращаться все заинтересованные лица и продвигать вопросы в области туризма", - уточнил губернатор.

Ранее сообщалось, что турпоток в Саратовскую область вырос на 30% за полгода, в том числе за счет событийного туризма - фестивалей, праздников и других мероприятий. По итогам 2016 года область посетили порядка 652,4 тыс. человек. По данным пресс-службы губернатора, ожидается, что в 2017 году Саратовскую область посетят порядка 850 тыс. туристов, регион занимает 56-е место в Национальном туристическом рейтинге.