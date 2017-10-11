Кириенко: наставниками победителей конкурса "Лидеры России" будут лучшие управленцы РФ

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Победители стартовавшего в среду всероссийского конкурса "Лидеры России" получат в наставники лучших управленцев страны, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Цель проекта, который будет реализовываться на постоянной основе, - выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций.

"Важнейшая вещь, возможно, главный мотивационный инструмент, - победители смогут получить в качестве наставника людей, относящихся к наиболее опытным и лучшим управленцам в стране", - сказал Кириенко на презентации проекта.

Состав будущих наставников уже сформирован, отметил он. "В него входят крайне уважаемые, авторитетные люди, они разного возраста, там есть и относительно молодые люди, но добившиеся определенных результатов, - сообщил кремлевский чиновник. - [Но] в основном это все-таки люди более зрелого возраста, которые состоялись как управленцы, за спиной у которых много успешных проектов, которым точно есть чем поделиться и чему научить".

Предполагается, что наставники будут выбирать по несколько человек из состава победителей, "тратить свое личное время, чтобы передать опыт, помочь развиваться, быстрее, эффективнее набирать управленческие компетенции", продолжил Кириенко. "Вот это, на мой взгляд, ключевая мотивация для участников, помимо [гранта в размере] миллиона рублей на обучение, программ обучения РАНХиГС [Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ], попадания в кадровые резервы и так далее", - отметил он.

Окно в элиту

"Главное, что нам нужно при проведении этой процедуры (отбора), это чтобы сами участники и все заинтересованные понимали, что никакие связи, никакой блат, никакие деньги, никакие другие возможности, кроме собственных навыков, талантов, профессионализма, трудолюбия и знаний, тебе не помогут", - акцентировал внимание первый замглавы администрации Кремля.

"Нам надо уйти от традиционно сидящего в головах почти у каждого из нас известного анекдота: "может ли сын полковника стать генералом", - убежден он. - Знаете ответ? Ответ - "нет, потому что у генерала есть свои дети". "Нам надо, чтобы это было не так", - подчеркнул Кириенко.

Он уточнил, что в рамках проекта создается наблюдательный совет конкурса, который "будет рассматривать любые споры, жалобы, если таковые будут возникать". "Если кому-то из участников, или экспертов, или заинтересованных сторон покажется, что что-то не так, что-то необъективно, рассматривать справедливость или несправедливость в обращении будут члены совета", - добавил первый замглавы администрации президента.

"В некотором смысле это (конкурс - прим. ТАСС) открытое окно в управленческую элиту завтрашнего дня, - полагает Кириенко. - Можно бесконечно, сидя на диване, жаловаться, что "я такой гениальный и талантливый и у меня нет возможности самореализоваться, нет открытых вертикальных лифтов". "Вот он - открытый вертикальный лифт с масштабной государственной поддержкой, поэтому теперь все зависит от каждого такого человека: продолжить сидеть на диване - ну, значит, будет продолжать переживать, что нет возможности самореализоваться. Оторвется от этого дивана, попробует принять участие, перед ним открыты любые возможности", - заключил первый замглавы администрации президента.