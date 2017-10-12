Полпред: онкобольные в Мурманской области непозволительно долго ждут обследования

Колобков: отчисления букмекеров в спорт к следующему году возрастутСпорт 12 октября, 18:20
Газзаев: проект об отстранении тренеров за нарушение правил о допинге нужно дорабатыватьСпорт 12 октября, 18:19
В Архангельске написали экономический диктантАрктика сегодня 12 октября, 18:17
Колобков: российские спортсмены готовы пройти доптестирование перед ОИ-2018Спорт 12 октября, 18:10
Черная куропатка оказалась под угрозой вымиранияСоциальная ответственность 12 октября, 18:07
Промес и Глушаков отправились со "Спартаком" в Грозный на матч с "Ахматом"Спорт 12 октября, 18:04
Международные федерации хотят, чтобы спортсмены РФ сдали минимум по три допинг-теста до ОИСпорт 12 октября, 18:04
Экономический диктант в Ставрополе написали более 400 школьников, студентов и учителейОбщество 12 октября, 18:00
Сорокин: темпы подачи заявок на билеты на матчи ЧМ-2018 воодушевляютСпорт 12 октября, 17:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МУРМАНСК, 12 октября. /ТАСС/. Пациенты с онкологическими заболеваниями в Мурманской области непозволительно долго ждут медицинского обследования, заявил полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов в четверг при посещении областного онкологического диспансера, одна из пациенток которого сообщила, что ждет томографии 1,5 месяца.
"Это непозволительно долго, особенно в случае злокачественных заболеваний", - сказал полпред.
Он поручил министру здравоохранения Мурманской области Валерию Перетрухину детально разобраться в этом конкретном случае и взять решение проблемы на свой личный контроль. Руководству диспансера он поручил изучить опыт других медучреждений и расширить временные рамки работы кабинета компьютерной томографии, чтобы сократить очереди на жизненно важное исследование.
Тема медицинской помощи онкобольным в Мурманской области вызвала широкий общественный резонанс после того как страдающая онкологическим заболеванием жительница региона Дарья Старикова обратилась на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным 15 июня этого года. Она сказала, что ей поздно был поставлен диагноз "рак четвертой стадии", до этого ее долго лечили от остеохондроза, причем делали массаж и уколы, что противопоказано при онкологии.
Точный диагноз ей смогли поставить только в Мурманске. Также она пожаловалась на отсутствие в городе больницы, узких специалистов и другие проблемы. Сейчас Старикова проходит лечение в Москве.
Власти региона объясняли сложность ситуации системой подушевого финансирования в медицине, которая вынуждает укрупнять медучреждения. Именно в рамках реформы больницы Кировска и Апатитов были объединены в одну районную больницу.