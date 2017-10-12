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Полпред: онкобольные в Мурманской области непозволительно долго ждут обследования

Общество
12 октября, 17:33 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 12, октября. /ТАСС

Николай Цуканов поручил министру здравоохранения региона Валерию Перетрухину взять на личный контроль решение данной проблемы

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МУРМАНСК, 12 октября. /ТАСС/. Пациенты с онкологическими заболеваниями в Мурманской области непозволительно долго ждут медицинского обследования, заявил полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов в четверг при посещении областного онкологического диспансера, одна из пациенток которого сообщила, что ждет томографии 1,5 месяца.

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"Это непозволительно долго, особенно в случае злокачественных заболеваний", - сказал полпред.

Он поручил министру здравоохранения Мурманской области Валерию Перетрухину детально разобраться в этом конкретном случае и взять решение проблемы на свой личный контроль. Руководству диспансера он поручил изучить опыт других медучреждений и расширить временные рамки работы кабинета компьютерной томографии, чтобы сократить очереди на жизненно важное исследование.

Проблемы с помощью онкобольным

Тема медицинской помощи онкобольным в Мурманской области вызвала широкий общественный резонанс после того как страдающая онкологическим заболеванием жительница региона Дарья Старикова обратилась на "Прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным 15 июня этого года. Она сказала, что ей поздно был поставлен диагноз "рак четвертой стадии", до этого ее долго лечили от остеохондроза, причем делали массаж и уколы, что противопоказано при онкологии.

Точный диагноз ей смогли поставить только в Мурманске. Также она пожаловалась на отсутствие в городе больницы, узких специалистов и другие проблемы. Сейчас Старикова проходит лечение в Москве.

Власти региона объясняли сложность ситуации системой подушевого финансирования в медицине, которая вынуждает укрупнять медучреждения. Именно в рамках реформы больницы Кировска и Апатитов были объединены в одну районную больницу.

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