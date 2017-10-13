Фестиваль "Другие?" представил программы для людей с психическими заболеваниями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Реабилитационные программы для людей с психическими особенностями от театральных постановок с чистильщиками обуви в главных ролях до футуристических портретов Бориса Ельцина и Винсента Ван Гога представил прошедший в пятницу в Санкт- Петербурге III фестиваль "Другие?". Это проект, направленный на улучшение здоровья и качества жизни людей, страдающих психическими расстройствами.

"Мероприятия такого рода необходимы для того, чтобы привлечь внимание к проблеме реабилитации, показать разнообразие возможностей в этой сфере и разорвать границу между миром обычных и "иных" людей", - рассказал ТАСС президент Российского общества психиатров Николай Незнанов.

Он отметил, что "если не разорвать эту границу между миром людей "иных" и миром людей обычных, то нужно хотя бы снизить планку, показать, что не надо бояться людей и тех психических расстройств, которые могут быть". "Это очень важно с точки зрения профессионального подхода, поскольку эти фестивали показывают разнообразие подходов для реабилитации больных с психическими расстройствами и результатами такой работы", - отметил Незнанов.

Другие измерения

В рамках фестиваля прошла выставка художников-аутсайдеров "Другие измерения", которая собрала 500 работ со всего СЗФО. Руководитель региональной общественной организации "Аутсайдервиль" Ольга Фоминых отметила, что отобрать 120 работ для экспозиции было непросто. Среди представленных работ - портреты первого президента РФ Бориса Ельцина и художника Винсента Ван Гога. "Мы отбирали по принципу художественной ценности, не обращая внимания на диагноз художника. Здесь есть авторы, которые живут в психоневрологических интернатах, а есть те, кто живут дома",- уточнила Фоминых.

Она отметила, что в течение последних восьми лет подобные выставки проходили во многих крупных артпространствах и галереях, кроме государственных музеев. Но уже в 2017 году Государственный Эрмитаж стал проявлять интерес к подобной тематике.

Мечта об Эрмитаже

Руководитель петербургского творческого объединения "Митьки" Дмитрий Шагин сообщил, что намерен несколько работ с выставки экспонировать в собственном артпространстве.

"Ван Гог, Ельцин, Кикабидзе, очень хороши. А вот эту работу, "Девушку в черном платье", я бы хотел у себя выставить. Эти картины имеют художественную ценность. Я давно сотрудничаю с художниками c неограниченными возможностями. Это глубокие работы, в них есть внутренний мир, они осмысленны", - рассказал Шагин.

По словам "иного" художника с 20-летним стажем Михаила Фролова, он рад выставляться, но живопись приносит ему не только удовольствие, но и заработок.

"Я старался сделать копию картины "Утро в сосновом лесу" Шишкина. Ее купил один мой друг за 8 тыс. рублей. Я рисую сейчас в основном масляными красками, но раньше пробовал гуашь, акварель, пастель, графику. Из сюжетов - пейзажи и портреты. Я раньше не думал об этом, но было бы здорово выставить работы в Эрмитаже", - рассказал Фролов.

К историческим профессиям - через театр

Оживлением исторических профессий для людей с ограниченными возможностями занимаются в Мультицентре профессиональной и трудовой интеграции Ленинградской области. Среди этих профессий - чистильщик обуви, домашней утвари, мастера по мелкому хозяйственному ремонту. Чтобы поднять престиж этих профессий, Мультицентр договорился с Театром на Литейном о постановке спектакля, где героями будут чистильщики обуви.

"Мы ввели курс чистильщиков обуви. Конечно, ребята к этому пока относятся с недоверием, как будто это уничижение. И тогда мы пригласили артистов из Театра на Литейном и будем показывать постановку, где чистильщики обуви будут главными... героями. Это такой мостик к сознанию, что эта работа не стыдная", - рассказала ТАСС руководитель центра, председатель правления благотворительного фонда "Место под солнцем", Ленинградской области Ирина Дрозденко.

Она отметила, что есть и другие интересные старинные профессии - "лужу, чиню, паяю", уход за утварью".

"Все эти профессии тоже существовали. В деревнях у нас по-прежнему активно пользуются медной и латунной утварью",- рассказала Дрозденко.