Люди с инвалидностью протестировали безбарьерную среду Сергиева Посада

Отправляясь в путешествие, каждый из нас наводит справки: по каком маршруту лучше поехать, где перекусить, в какой гостинице остановиться. Маломобильным туристам для организации поездки, помимо этой информации, нужно узнать и другую: есть ли в гостинице номера для инвалидов, какие достопримечательности можно самостоятельно посетить на коляске или на протезе, насколько вообще инфраструктура города готова принять человека с ограниченными физическими возможностями. Однако в существующих туристических справочниках такой информации не найти.

Группа экспертов из Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) при поддержке компании "РЖД Тур" осуществляет проект "Доступность туризма — 2017" — серию своеобразных инспекционных поездок по городам России, чтобы проверить насколько местная инфраструктура "дружелюбна" к людям с ограниченными возможностями. Летом делегации побывали в Великом Новгороде и Саранске.

Развернуть Испытанием для туриста на коляске становится транспорт. Без посторонней помощи выйти из поезда крайне сложно © Дарья Бурлакова/ТАСС Испытанием для туриста на коляске становится транспорт. Без посторонней помощи выйти из поезда крайне сложно © Дарья Бурлакова/ТАСС

Для очередной поездки, в которой представителей ВОИ сопровождал корреспондент ТАСС, был выбран Сергиев Посад. Город становится все более популярным у российских туристов. Кроме того, при выбора города для "инспекции" принималось во внимание то, что в следующем году в России пройдет чемпионат мира по футболу, на него приедет много иностранных туристов и многие наверняка захотят посмотреть на Троице-Сергиеву лавру и другие достопримечательности расположенного недалеко от Москвы города.

Среди участников поездки — председатель Московской городской организации ВОИ Надежда Лобанова и председатель местной организации "Обручевская" московского отделения ВОИ Ольга Абукова, передвигающиеся на колясках. Также в группе — посол мира Елена Волохова, которая, лишившись руки и ноги после серьезной автокатастрофы, несколько лет назад создала фонд "Подари любовь миру".

Поезд прибывает на перрон Сергиева Посада. Следы безбарьерной среды можно увидеть на вокзале почти сразу: пандусы, поручни, желтые полосы для слабовидящих. Вроде все есть. Однако при ближайшем рассмотрении сразу становятся заметны препятствия. Первое — вход в здание железнодорожного вокзала. Вход окаймляют желтые полосы. Вот только слабовидящему они скорее навредят, чем помогут. Полосы выложены желтыми тактильными квадратными плитками с поперечными линиями, или, как говорят специалисты, с продольным рифлением.

Развернуть Проверив здание вокзала, президент фонда "Подари любовь миру" Елена Волохова, представители администрации города и группа экспертов направляются к автобусам © Дарья Бурлакова/ТАСС Проверив здание вокзала, президент фонда "Подари любовь миру" Елена Волохова, представители администрации города и группа экспертов направляются к автобусам © Дарья Бурлакова/ТАСС

"Тактильные плитки бывают разных видов, — комментирует председатель Московской областной организации ВОИ Николай Зеликов. — Здесь положили тактильную плитку с линиями, которые указывают направление движения; слепой наступает и понимает, что нужно идти направо или налево".

Но если слабовидящий доверится плитке у входа в здание вокзала и пойдет по направляющим, он наткнется на каменную колонну. "По нормативам здесь должна быть предупреждающая тактильная плитка с круглыми шашками — это значит, что впереди препятствие, в данном случае — ступенька", — говорит Николай Зеликов.

Посещая города России, часто вижу, что в проектирование безбарьерная среда включается, материалы закупают, но устанавливают кое-как. Настоящий бич — это туалеты для инвалидов Надежда Лобанова председатель Московской городской организации "Всероссийское общество инвалидов"

Войдя в здание, подходим к кассе для маломобильных пассажиров. Чтобы купить билет на поезд, человеку нужно подняться либо по пандусу, либо по двум ступеням, поверхность которых выложена все той же желтой плиткой и зрительно выглядит как одна сплошная линия.

"Сейчас ступени сливаются в одну даже для тех, кто хорошо видит, — говорит Надежда Лобанова. — Хотя по правилам должна быть предупреждающая контрастная полоса". Недаром на поручне висит бумажка "Осторожно, ступенька!" — видимо, из-за обмана зрения падения пассажиров возле кассы уже случались.

Развернуть Экспертная группа комментирует опасную не только для слабовидящих, но и для зрячих людей ступеньку возле кассы вокзала © Дарья Бурлакова/ТАСС Экспертная группа комментирует опасную не только для слабовидящих, но и для зрячих людей ступеньку возле кассы вокзала © Дарья Бурлакова/ТАСС

Надежда Лобанова получила инвалидность в детстве, переболев полиомиелитом. "Дома я передвигаюсь с помощью палок, но, выходя на улицу, в последние годы пересела на коляску, потому что сильно устают руки". Надежда Лобанова также входит в Общественную инспекцию по делам инвалидов, которая регулярно проверяет доступную среду в Москве. Проблемы, с которыми сталкиваются выходящие из дома инвалиды, она знает не понаслышке. "По улицам родного Ломоносовского района я могу передвигаться свободно, — говорит эксперт. — Но посещая другие районы столицы и города России, часто вижу, что в проектирование безбарьерная среда включается, материалы закупают, но устанавливают кое-как. Настоящий бич — это туалеты для инвалидов".

Неудивительно, что следующим пунктом инспектирования вокзала становится туалет, оборудованный для людей с инвалидностью.

Развернуть Распространенный пример несоблюдения нормативов — знаки размещены прямо на дверях. Если дверь окажется распахнута, человек не узнает, что это туалет для инвалидов, пока не заглянет за дверь © Дарья Бурлакова/ТАСС Распространенный пример несоблюдения нормативов — знаки размещены прямо на дверях. Если дверь окажется распахнута, человек не узнает, что это туалет для инвалидов, пока не заглянет за дверь © Дарья Бурлакова/ТАСС

Первой туда на коляске въезжает Надежда Лобанова. "Помещение хорошее, просторное, здесь все можно обустроить удобно. И вроде все сделано, люди старались. Но пользоваться этим крайне неудобно, потому что оборудовано оно не по нормативам", — говорит она.

Тем временем член экспертной группы, заместитель начальника управления социальной интеграции ВОИ Денис Горшко делает замеры и подтверждает вывод коллеги цифрами: "Вот смотрите, расстояние от унитаза до раковины должно быть 1,5 метра. Здесь оно меньше, сюда въедет далеко не каждая инвалидная коляска".

Эксперты также обратили внимание на завышенный поручень возле унитаза. "Человек должен взяться за поручни и переместить себя, — продолжает Денис Горшко. — Но не всякий человек на коляске сможет подъехать и дотянуться до поручней на высоте 90 см. Оптимальная высота — 80 см".

Кроме того, оказалось, что в туалете нет кнопки вызова персонала на случай, если человеку понадобится помощь. Из мелких недочетов экспертная группа отметила нерегулируемое зеркало над раковиной. "Реконструкция вокзала проходила в 2014 году. А 59-й свод правил по доступной среде действует с января 2013 года. Все правила известны, нужно было ими только поинтересоваться", — отметил Денис Горшко.

Развернуть Один из пунктов инспектирования - ресторан на территории Троице-Сергевой лавры © Дарья Бурлакова/ТАСС Один из пунктов инспектирования - ресторан на территории Троице-Сергевой лавры © Дарья Бурлакова/ТАСС

Следующий пункт назначения — Троице-Сергиева лавра. Покинув автобус, группа экспертов оказывается перед монастырем на площади, выложенной брусчаткой, и направляется к главному входу, оттуда — к Троицкому собору, где находится почитаемая христианами святыня — мощи преподобного Сергия Радонежского. Эксперты на инвалидных колясках без труда заезжают в храм по размещенному у входа деревянному приставному пандусу.

Не возникнет трудностей у маломобильных туристов и в случае, если они захотят приложиться к мощам святого: возле раки стоят волонтеры, которые при необходимости помогут подняться на возвышенность и спуститься с нее.

С 2014 года мы наблюдаем приток туристов, в том числе с инвалидностью, и стараемся, чтобы инфраструктура была доступна для каждого Антон Новиков помощник заведующего паломническим центром Свято-Троицкой Сергиевой лавры

"Волонтерское движение на территории действует очень активно, — рассказал помощник заведующего паломническим центром Свято-Троицкой Сергиевой лавры Антон Новиков. — С 2014 года мы наблюдаем приток туристов, в том числе с инвалидностью, и стараемся, чтобы инфраструктура была доступна для каждого".

По словам Антона Новикова, импульсом к развитию в лавре туристической инфраструктуры для маломобильных путешественников стало 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, которое праздновалось в 2014 году.

Действительно, в ходе рейда мы увидели несколько колясочников, правда путешествовали они не самостоятельно, а в сопровождении.

Развернуть После гостиницы эксперты посетили музей "Конный двор": "Музей не адаптирован для людей на колясках. Но в отдельных залах сотрудники своими силами установили пандусы. За что им отдельное спасибо!" © Дарья Бурлакова/ТАСС После гостиницы эксперты посетили музей "Конный двор": "Музей не адаптирован для людей на колясках. Но в отдельных залах сотрудники своими силами установили пандусы. За что им отдельное спасибо!" © Дарья Бурлакова/ТАСС

Убедившись, что все входы в главные храмы монастыря оборудованы пандусами, эксперты направились инспектировать гостиницу, расположенную в лавре. Увы, она явила распространенный пример того, как туристические объекты благоустраиваются для инвалидов, но не комплексно. Санузел в гостиничном номере для человека на коляске оказался недоступен — ванная и раковина расположены слишком высоко. Хотя уровень обустройства самого гостиничного номера специалисты оценили весьма положительно.

Посетив гостиницу, эксперты отметили и другой важный фактор — отношение к людям с инвалидностью изменилось. "Два года назад мы заезжали в эту же гостиницу, я был с группой из 20 колясочников, — рассказал Денис Горшко. — Сотрудник даже не впустил нас внутрь, пока не пришла директор. А сейчас тот же сотрудник пропустил группу без лишних вопросов".

Развернуть Спуск в туалет для людей с инвалидностью в Троице-Сергиевой лавре оказался очень удобным © Дарья Бурлакова/ТАСС Спуск в туалет для людей с инвалидностью в Троице-Сергиевой лавре оказался очень удобным © Дарья Бурлакова/ТАСС

По итогам каждой своей поездки в рамках проекта "Доступность туризма — 2017" эксперты Всероссийского общества инвалидов составляют аналитический отчет. Документ передается администрации города и руководителям проинспектированных объектов.

"Это не замечания, а рекомендации по улучшению, — пояснил заместитель гендиректора компании "РЖД Тур" Александр Львов. — Благодаря проекту город может улучшить свою инфраструктуру. Особенно это актуально для городов — участников чемпионата мира по футболу".

По итогам трех рейдов главным "барьером" на пути к доступной городской среде авторы проекта и эксперты называют невыполнение нормативов. Заметно, что средства программ по созданию безбарьерной среды осваиваются, но зачастую жизнь людям с инвалидностью они не облегчают, потому что сделаны без учета нормативов — как ванная в гостинице или тактильная плитка возле здания вокзала Сергиева Посада.

"Обидно, что деньги потрачены, работы выполнены, но поручень установлен на 10 см выше нормы — и все, мы уже не можем этим пользоваться", — говорит Елена Волохова, президент фонда "Подари любовь миру", подопечные которого также приняли участие в поездке. Елена часто ездит в командировки и в качестве образцового примера приводит Сочи. "Каждый раз, когда приезжаю оттуда, говорю, что сделать доступную среду реально, — делится она впечатлениями. — За те же деньги, которые уже выделяются, можно сделать удобную среду для инвалидов. Нужно только быть чуть внимательнее. Проще и дешевле сразу учитывать нормативы, чем переделывать все заново".

В целом эксперты оценили Сергиев Посад как "один из наиболее доступных для маломобильных туристов городов" и выразили надежду, что после выполнения их рекомендаций и исправления недочетов город будет полностью доступен для всех туристов к следующему году.

Архитектура и культура милосердия — две взаимосвязанные вещи. И менять сознание людей, повышать культуру общения с инвалидами не менее важно, чем проводить благоустройство внешней среды Елена Волохова президент фонда "Подари любовь миру"

Такие шансы есть. Дело в том, что Сергиево-Посадский район вместе с Люберецким, Одинцовским и Раменским в 2017 году вошел в программу правительства Московской области "Доступная среда". В рамках проекта подмосковные города пытаются сделать удобными для людей слабовидящих и передвигающихся на коляске. "Выбраны территории, где проживают 20% жителей Московской области с инвалидностью. Если проект получит одобрение, он будет реализован по всей Московской области", — сообщила ТАСС министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Впрочем, есть в развитии доступного туризма и такие проблемы, которые не решить с помощь благоустройства, например историческая брусчатка. Если турист на коляске испытывает незначительные неудобства, передвигаясь по такой поверхности, то человек с ампутированной ногой, пройдя по брусчатке, быстро натирает ногу протезом и продолжать путешествие ему сложно. Другая пока не решенная проблема — это законодательная коллизия. С одной стороны, все культурные объекты должны быть обеспечены условиями для людей с инвалидностью. С другой — культурно-исторические объекты не подлежат реконструкции. "Доступность таких объектов для инвалидов должна рассматриваться в каждом случае индивидуально. Директора музеев, руководители регионов должны проявлять фантазию", — говорит Александр Львов.

Развернуть Надежда Лобанова поднимается на пандусе в автобусе. "Когда меня поднимали, пандус трясся, так что я молилась, чтоб не упасть", - призналась эксперт. © Дарья Бурлакова/ТАСС Надежда Лобанова поднимается на пандусе в автобусе. "Когда меня поднимали, пандус трясся, так что я молилась, чтоб не упасть", - призналась эксперт. © Дарья Бурлакова/ТАСС

Третья проблема — это отношение общества к инвалидам, из-за которого предприниматели, решившие развивать инфраструктуру для маломобильных туристов, теряют доход. Пример тому — гостиница в Саранске. Администрацию гостиницы обязали построить номера для инвалидов. Но номера простаивают. "Люди с инвалидностью приезжают не чаще двух раз в год. А обычные туристы не хотят селиться в номерах для инвалидов", — рассказал Александр Львов. В результате было найдено решение — создание универсальных номеров, которые можно было бы оборудовать быстросъемными предметами и превратить обычное помещение в доступное для инвалидов.

Впрочем, сами люди с инвалидностью и эксперты уверены: технические решения важны, но сознание общества нужно развивать вместе с безбарьерной средой, потому что главные "барьеры" существуют в головах. "Архитектура и культура милосердия — две взаимосвязанные вещи, — говорит Елена Волохова. — И менять сознание людей, повышать культуру общения с инвалидами не менее важно, чем проводить благоустройство внешней среды".

Дарья Бурлакова